Ranking de las canciones más escuchadas del Benidorm Fest

Desde que se anunciaron las catorce canciones del Benidorm Fest que iban a competir para representar a España en el Festival de Eurovisión 2022, más de uno ha recibido los temas con los brazos abiertos y los ha añadido a su playlists particulares y los escucha prácticamente a diario. Tal ha sido el impacto de los singles, que muchos de ellos han conseguido unas cifras muy buenas en las distintas plataformas. Por esta razón, hemos recopilado los datos de Spotify, YouTube e incluso Tinder.

Rayden

En primer lugar, hemos visitado Spotify durante el 20 de enero de 2022 para consultar las cifras a tiempo real de las reproducciones que lleva cada uno de los temas, observando que Rigoberta Bandini y su "Ay mamá" acumulan más de dos millones de escuchas, liderando el ranking, mientras que Tanxugueiras están en segunda posición, llegando al 1,3 millones de reproducciones en "Terra". Destacar que en tercer lugar ya nos topamos con Rayden, que suma casi un millón de escuchas con su "Calle de la llorería".

Spotify

1. Rigoberta Bandini - "Ay, mamá": 2.347.938 reproducciones

2. Tanxugueiras - "Terra": 1.327.653 reproducciones

3. Rayden - "Calle de la llorería": 973.136 reproducciones

4. Luna Ki - "Voy a morir": 866.304 reproducciones

5. Varry Brava - "Raffaella": 410.267 reproducciones

6. Marta Sango - "Sigues en mi mente": 300.184 reproducciones

7. Xeinn - "Eco": 280.547 reproducciones

8. Azúcar Moreno - "Postureo": 261.328 reproducciones

9. Chanel - "Slo mo": 240.271 reproducciones

10. Unique - "Mejores": 150.927 reproducciones

11. Gonzalo Hermida - "Quién lo diría": 142.893 reproducciones

12. Sara Deop - "Make you say": 81.094 reproducciones

13. Javiera Mena - "Culpa (Eurovisión Edit)": 53.712 reproducciones

14. Blanca Paloma - "Secreto de agua": 32.468 reproducciones

Por otra parte, señalar que Javiera Mena se encuentra penúltima en el ranking con un total de 53.000 reproducciones debido a que se ha tenido en cuenta la versión que ha adaptado de "Culpa" para el certamen que vio la luz el 13 de enero de 2022, pero si nos fijamos en el single previo al editado, la artista chilena acumula 657.000 reproducciones y si sumamos ambas versiones, Mena llega a las 710.000 escuchas. Por su parte, recalcar que la versión de Blanca Paloma que se contabiliza se trata también del edit que se estrenó el 12 de enero de 2022, adaptada para la preselección, pero la versión anterior de 'Secreto de agua' que se trata de la B.S.O. de 'Lucía en la telaraña' no llegó a Spotify.

YouTube

1. Tanxugueiras - "Terra": 2.298.000 visualizaciones

2. Rigoberta Bandini - "Ay, mamá": 845.000 visualizaciones

3. Rayden - "Calle de la llorería": 647.000 visualizaciones

4. Luna Ki - "Voy a morir": 388.000 visualizaciones

5. Xeinn - "Eco": 226.200 visualizaciones

6. Varry Brava - "Raffaella": 217.400 visualizaciones

7. Blanca Paloma - "Secreto de agua (B.S.O.)" 158.000 visualizaciones

8. Marta Sango - "Sigues en mi mente": 99.000 visualizaciones

9. Azúcar Moreno - "Postureo": 87.000 visualizaciones

10. Chanel - "Slo mo": No tiene vídeo oficial. 85.000 visualizaciones en un canal externo

11. Unique - "Mejores": 55.600 visualizaciones

12. Gonzalo Hermida - "Quién lo diría": 48.000 visualizaciones

13. Javiera Mena - "Culpa": 23.000 visualizaciones (Versión Eurovisión) y 239.000 visualizaciones (Original)

14. Sara Deop - "Make you say": 8.700 visualizaciones

Una vez analizadas las canciones en Spotify, es momento de ver cómo están funcionando los 14 temas en YouTube, donde algunos de los artistas no tienen su propio vídeo subido, sino que las visualizaciones se han dispersado en vídeos que no son del propio autor. Es el caso de Chanel Terrero, la cual ha obtenido 85.000 visualizaciones en un canal externo, al igual que le ha ocurrido a Sara Deop, quien tardó en colgar su versión en YouTube y mientras que en su vídeo ha obtenido unas 8.000 visualizaciones, en otro canal que la colgó de forma previa, "Make you say" ha cosechado más de 50.000 visualizaciones. Destacar también que en YouTube tan solo podemos encontrar la versión B.S.O. de "Secreto de agua" de Blanca Paloma. Teniendo en cuenta estas cuestiones, Tanxugueiras son las que más visualizaciones tienen a fecha del 20 de enero de 2022.

Tinder

Tal y como ha recogido Tinder tras realizar un análisis de las biografías de sus usuarios, la generación Z tiene muy claro cuáles son sus artistas favoritos. De esta manera, Rayden, gracias a su "Calle de la llorería", es uno de los cantantes del Benidorm Fest más mencionados en las bios de la app. Rigoberta Bandini y su canto "Ay, mamá" y Luna Ki con su tema "Voy a morir" conforman el Top 3 de candidatos del Benidorm Fest más nombrados en la app de citas, llegando a ser un tema más que recurrente para romper el hielo.