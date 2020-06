Raoul Vázquez publica por descuido una foto desnudo en la ducha

Raoul Vázquez ha causado sensación entre sus seguidores tras subir una fotografía completamente desnudo a sus stories de Instagram. El exconcursante de 'OT 2017' ha borrado la instantánea minutos después, pero algunos seguidores ya habían rescatado el posado en la ducha, posando de lado frente al espejo.

Raoul Vázquez posa desnudo en la duchaRaoul Vázquez

El cantante ha pedido disculpas poco más tarde: "Soy muy torpe con el botón, amigos. Al revés nunca me pasa. Lo siento. Sé que no tengo que subir públicamente según qué cosas. Perdón por la torpeza, ha explicado en Telegram. Además, ha aprovechado para lanzar un mensaje a quienes le critican: "Hay que celebrarse y sentirse a gusto con uno mismo", ha defendido.

No es la primera vez que el catalán sufre un descuido de este tipo. El año pasado ya subió otra foto desnudo en la ducha. "Me he equivocado al subirlo, iba a mejores amigos", justificó entonces. Sus fans no han dudado en defender la libertad de este tipo de publicaciones. "Que haga lo que le dé la gana, es su cuerpo", ha defendido una seguidora en Twitter, convencida de que nada puede ensombrecer su valía como artista.

Baño durante el confinamiento

Durante el confinamiento a causa del coronavirus, Raoul fue noticia tras aceptar un divertido reto de Susana Molina, exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. La influencer le pidió, entre otras ocurrencias, que cantase "Someone you loved" con Nesquik en la boca. Al final, el cantante acabó tirándose al agua fría de la piscina tras quitarse los pantalones. Tiritando tras salir del agua helada, Susana celebró su atrevimiento: "Raoul, eres el mejor retado del mundo".