Raoul Vázquez se desnuda y se lanza a la piscina en un reto viral de Susana Molina

El encierro por la epidemia del coronavirus ha hecho que los famosos tengan que recurrir al ingenio para encontrar distintas formas de entretenimiento y hacer así la cuarentena algo más amena. Por ello, en Instagram multitud de usuarios se han lanzado a la moda de superar variados y divertidos retos, como los que Susana Molina ha propuesto a Raoul Vázquez, que terminó mojado y con poca ropa.

Raoul Vázquez se desnuda en la piscina en un reto viral Raoul Váquez Raoul Vázquez se desnuda en la piscina en un reto viral

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' retó al exconcursante de 'OT 2017' a superar distintas pruebas el pasado miércoles 25 de marzo a partir de las 18:00. Raoul tuvo que cantar su single "Estaré ahí" solo con la letra "a", hacer la coreografía del mismo con su padre y entonar el tema "Someone you loved" con Nesquik en la boca, todo ello mientras Susana no paraba de reírse en un directo de Instagram.

Pero, sin duda, el reto más difícil fue el de tirarse a la piscina pese a estar el agua helada. El cantante no vaciló en ningún momento, así que se quitó los pantalones y se lanzó de bomba. "Con dos huevos", expresó. Después salió congelado y no tardó en quitarse la camiseta, quedándose completamente en ropa interior, y en secarse con una toalla que le había traído su madre. "Raoul, eres el mejor retado del mundo", afirmó Susana haciendo referencia a su atrevimiento en todas las pruebas.

Una exitosa trayectoria profesional

Desde que salió de la Academia de 'OT 2017', Raoul Vázquez no ha dejado de encadenar proyectos, tanto en el terreno de la música como en los musicales. De esta forma, Los Javis le dieron la oportunidad de ser Dios en el musical "La llamada" y, sin duda, Vázquez superó el reto con nota y es que sigue formando parte del elenco fijo del montaje. Paralelamente, le hemos visto en formatos de televisión como 'Tu cara me suena', donde ya ha acudido como invitado, y en el terreno musical ha lanzado "Estaré ahí" y junto a Belén Aguilera "Tus monstruos". Además, ha protagonizado la gira '#3Tour' junto a Nerea Rodríguez y Ricky Merino.