La relación entre Rocío Carrasco y su padre, Pedro Carrasco, fue uno de los temas protagonistas de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la docuserie sobre la vida de la andaluza. Las vivencias que relató la hija de Rocío Jurado con el aclamado boxeador enfurecieron a Raquel Mosquera, su mujer en aquel momento. La exsuperviviente se atrevió a desmentir las informaciones aportadas por Carrasco y habló claramente de lo mal que lo pasó por culpa del documental.

Raquel Mosquera fue una de las protagonistas de la emisión de 'Viva la vida' del 12 de diciembre. La peluquera tomó asiento en el plató del espacio de Cuarzo Producciones para responder a Carrasco, quien dejó entrever que su padre salió haciendo eses de su casa: "Se ha aprovechado para especular cuando dije que iba muy nervioso. Si tan valiente es, que diga a qué se refería", comentó. De esta manera, la invitada negó la mayoría del relato de la hija de su marido: "No es verdad lo que dice ella", sentenció.

Otro de los episodios que quiso desmentir es el que se produjo cuando Rocío Carrasco le comunicó a su padre que estaba embarazada. Según ella, este le soltó un bofetón, aunque Mosquera también lo negó. Además, recordó el momento en el que la expresentadora de 'Hable con ellas' se enfrentó al exmarido de "la más grande": "La otra persona estaba escuchando muy atentamente las palabras que le que decía a Pedro su hija, es decir, como con la lección aprendida", comentó. De esta manera, quiso atacar a Fidel Albiac, actual pareja de Carrasco.

Respecto a la batalla legal que enfrenta a Mosquera y Carrasco, la peluquera habló por primera vez de cómo iban los procedimientos: "De las cuatro demandas que me puso, dos las he ganado, pero ha recurrido", comentó. La madrileña explicó que se habían interpuesto por dañar la "intimidad" de Carrasco: "Ella dice de la intimidad, pero ahora está exponiendo, no solo su vida, sino la de sus padre y la de terceras personas", sentenció.

La emisión de la primera parte de la docuserie de Rocío Carrasco le provocó mucho dolor a Raquel Mosquera, quien necesitó pasar una temporada bajo asistencia médica: "Después del documental fue cuando ingresé y lo he pasado muy mal y muy jodida". Para la madrileña, lo más duro fue la imagen que se da de su marido: "Lo que más me puede ofender es que, encima que Pedro no se puede defender, haya dejado mal a su padre", afirmó.

Mosquera se mostró muy enfadada con la heredera universal de Rocío Jurado, por lo que no dudó en retarla en directo: "Que traigan al mejor profesional del mundo, que me siente gratuitamente y me pregunte, a ver quien miente", aseguró. La peluquera puso en tela de juicio el testimonio de Carrasco: "¿Por qué me voy a creer muchas cosas si en lo mío ha mentido?", cuestionó la invitada del espacio producido por Cuarzo.