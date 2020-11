Raquel Sánchez Silva denuncia a la familia de Mario Biondo por un delito de amenazas, odio e injurias

El pasado 30 de mayo de 2013, Mario Biondo era encontrado muerto en su casa. Hasta un total de tres autopsias han mostrado que el cámara falleció por un suicidio. Sin embargo, su familia se niega a acatar el dictamen profesional y sigue señalando a Raquel Sánchez Silva como la responsable de un presunto asesinato. Siete años después, la presentadora se ha hartado de las acusaciones y los mensajes de odio que le llegan y ha decidido denunciar a la familia de su marido.

Raquel Sánchez Silva junto a Mario Biondo

El pasado 5 de noviembre, el abogado de la demandante presentó una denuncia en Madrid donde indicaba que su defendida "sigue encontrándose sometida a una campaña de acoso a través de redes sociales y con la ayuda del Grupo Mediaset", revela la denuncia a la que ha tenido acceso Vanitatis. No obstante, cabe aclarar que no hace referencia a la división española del medio de comunicación, sino a la italiana, concretamente al canal Italia 1. La denuncia recoge que la familia y las personas administradoras de sus perfiles de Instagram y Facebook habrían cometido un delito de odio, un delito de amenazas, un delito de calumnias y un delito de injurias.

El abogado ha adjuntado como anexo a la denuncia un dossier con diferentes publicaciones de Instagram y Facebook desde el año 2014 al 2020 en los que la conductora de 'Maestros de la costura' "se está viendo sometida a una auténtica campaña de acoso por personas que, por increíble que parezca, la acusan de ocultar información relevante sobre este hecho (la muerte de Biondo), cuando no de ser la responsable directa". Además, también señala que dichas publicaciones son "ofensivas" y "dirigidas a acosar y presionar" a la presentadora.

"Mario Biondo: Un suicidio inexplicable"

La decisión de Raquel Sánchez Silva de interponer una denuncia en estos momentos se ha debido a la emisión de "Mario Biondo: Un suicidio inexplicable", un programa especial dentro del formato 'Le lene', de Italia 1. Según recoge la denuncia, se ha elaborado "un relato sensacionalista, lleno de mentiras y tergiversaciones" en los que se busca "propagar" que "la muerte del señor Biondo no pudo ser un suicidio, sino un asesinato" y que "doña Raquel Sánchez Silva es sospechosa de dicha muerte".

Raquel Sánchez Silva en la presentación de 'Maestros de la costura'

Sin embargo, no todo quedó en la emisión del programa, sino que este levantó una serie de "mensajes injuriantes, calumniosos, hostigadores y amenazantes" en redes sociales en donde no solo atacan a la exaspirante de 'MasterChef Celebrity 5', sino también a sus propios hijos menores, a su entrenadora personal y a su pareja, sumado a mensajes de odio en los perfiles de 'MasterChef' y 'Maestros de la costura'. Además, también se señala que se ha creado un grupo de Facebook llamado "Verdad y Justicia para Mario Biondo" que "casi podríamos decir que se trata de un grupo creado única y exclusivamente para denigrar a la Sra. Sánchez Silva", refleja la denuncia, que también incluye la edición en la entrada de Wikipedia en donde se ha añadido que "se la considera responsable del asesinato de su marido en toda Italia".

La explicación de la madre de Biondo

El medio antes citado ha conseguido contactar con Santina Biondo, la madre de Mario, quien asegura que por muchas denuncias que les interpongan, "esto no impedirá que le hagamos justicia a nuestro Mario, ¡que fue asesinado!". En relación a la emisión del programa especial de 'Le lene', comenta que "se dijo la verdad, ¡obviamente la verdad le duele a Raquel!". Además, indica que no escribe en redes sociales nada que no sea verdad y que le extraña que la presentadora "no denuncie a todos los españoles que en las redes sociales la llaman asesina".