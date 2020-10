'Ratched' es el mejor estreno de Netflix en 2020 y 'Élite' se cuela entre lo más visto

Poco antes de la reunión del 20 de octubre en la que Netflix desvelará los resultados financieros amasados durante el tercer trimestre del año, la compañía estadounidense ha querido presumir de los datos de audiencia de algunos de sus títulos originales más seguidos del año. Al frente de la innumerable tanda de nuevas propuestas se encuentra 'Ratched', aunque otras apuestas que regresaban tras haber triunfado con sus debuts, como 'The Umbrella Academy' o 'You', tampoco han defraudado.

Sarah Paulson en 'Ratched'

Cabe recordar que la métrica de Netflix fue modificada en 2019, pasando de contar como visualización el consumo de un 70% de un episodio a conformarse con tan solo dos minutos. Siguiendo ese particular sistema, la última creación de Ryan Murphy para el servicio de streaming, 'Ratched', ha alcanzado 48 millones de hogares a lo largo de sus primeras cuatro semanas, convirtiéndose en el estreno más exitoso de una primera temporada original en todo 2020. Aun así, queda lejos de los 76 millones alcanzados por 'The Witcher' en diciembre del año pasado.

Por su parte, dos de los primeros fenómenos de 2020 en la plataforma, los regresos de 'Sex Education' y 'You', atrajeron el interés de 40 millones de hogares en sus primeras cuatro semanas. En su momento, las primeras entregas de ambas ficciones, tanto de la dramedia adolescente británica como del thriller estadounidense, firmaron los mismos datos, aunque el cambio de métrica dificulta la comparación directa. Otro éxito internacional ha sido la segunda temporada de 'The Umbrella Academy', que ha rozado los datos de 'Ratched' al atraer la atención, durante al menos dos minutos, de 45 millones de hogares.

Representación española

Como informa Deadline, en este top de cifras también ha tenido hueco la tercera temporada de 'Élite', que, como ya hiciera la primera -con la medición anterior-, irrumpe en más de 20 millones de hogares. Por lo tanto, el thriller español se mantiene como uno de los referentes en la producción local de Netflix, aunque no es capaz de hacerle sombra a 'La Casa de Papel', que alcanzó la abrumadora cifra de 65 millones de hogares con el lanzamiento de su cuarta parte en la pasada primavera. Por último, el documental 'Fyre: The Greatest Party That Never Happened' también ronda los 20 millones.