Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y Timothée Chalamet fichan por 'Don't Look Up', la nueva película de Netflix

A Netflix no le cuesta atraer talento. En estos tiempos en los que la distribución de las películas en las salas de cine es más incierta que nunca, el servicio de streaming ha congregado uno de los elencos más estelares de los últimos años de cara al rodaje de 'Don't Look Up', la nueva cinta de Adam McKay. De esta manera, el cineasta responsable de "La gran apuesta" ha conseguido arropar a la ya confirmada Jennifer Lawrence con un reparto en el que destacan tanto jóvenes talentos como consagrados veteranos.

Leonardo DiCaprio en "Érase una vez en... Hollywood"

El nombre que llama la atención por encima del resto, y por su reticencia a la hora de aceptar nuevos proyectos, es el de Leonardo DiCaprio, pero no es el único intérprete de alto perfil que se pondrá bajo la batuta de McKay. Como informa Deadline, en 'Don't Look Up' también veremos a Meryl Streep, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Jonah Hill, Cate Blanchett, Kid Cudi, Himesh Patel, Tomer Sisley y Matthew Perry.

Todos ellos jugarán sus respectivos papeles en la trama que sigue a dos astrónomos que tratarán de avisar al mundo de la inminente amenaza de un asteroide, que, debido a su trayectoria, podría tener el potencial de acabar con la humanidad. El guion ha sido escrito por el propio McKay, que ha recibido la atención de la Academia con cinco nominaciones por "El vicio del poder" y "La gran apuesta", llevándose un Oscar a casa por el libreto de la segunda.

Seducido por el mundo digital

De todos los recién incorporados, ha sido precisamente DiCaprio quien más ha dudado a la hora de aceptar unirse al proyecto, ya que también está previsto que protagonice 'Killers of the Flower Moon', el nuevo trabajo de Martin Scorsese. Finalmente ha logrado cuadrar ambos títulos, el primero de Netflix y el segundo de Apple, por lo que no tardaremos en ver su irrupción por partida doble en el terreno del streaming.