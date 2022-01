Ha llegado el día del regreso de 'Los misterios de Laura' con una entrega especial en la que se reencuentran casi todos sus protagonistas para un nuevo caso. Sin embargo, hay alguien que se suma al equipo: Héctor. Se trata de un joven policía muy serio y profesional que no encajará demasiado con el grupo. Su forma de trabajar y su poca amistad con los demás harán que se le vea más como un bicho raro.

Raúl Mérida es el encargado de darle vida en esta entrega y mantiene la esperanza de volverse a meter en su piel en una cuarta temporada si TVE la renueva. Charlamos con él para que nos cuente cómo fue su incorporación a esta serie tan querida por los espectadores y cuál es su vínculo con la policía, pues es una profesión que ya ha interpretado en varias ocasiones.

Raúl Mérida, en el regreso de 'Los misterios de Laura'

¿Cómo surge la propuesta de sumarte a 'Los misterios de Laura'?

Surge como surgen todos los proyectos: me llamaron, me preguntaron si me apetecía leerme el texto para hacer una prueba, y me hacía mucha ilusión porque era una serie que me gustaba mucho. Fui al casting muy ilusionado y pensando que ojalá saliese, pero ya sabes que esto es una lotería. Y sonó la flauta, les gustó lo que hice, me llamaron y yo, feliz. Es verdad que al director ya lo conocía. Es Pablo Guerrero e hice mi primera serie con él, 'Un golpe de suerte'.

A lo largo de mi carrera he tenido muchas entradas en series que ya están empezadas

¿Y cómo fue la acogida, primero en los ensayos y luego ya en el rodaje?

Muy bien. Es verdad que estoy un poco acostumbrado, porque a lo largo de mi carrera he tenido muchas entradas en series que ya están empezadas. Me ha pasado mucho, pero en esta de verdad que ha sido especialmente buena. A algunos del elenco ya los conocía porque había trabajado con ellos y me han acogido muy bien, me lo han puesto muy fácil. Son muy buena gente.

Sabía que era una serie que había gustado, pero se ve que tenía un público fiel ahí que está deseoso del regreso

No sé si tú estás notando toda la repercusión, pero habrás visto que es una serie muy querida.

De verdad que estoy alucinando. Desde que se publicó la noticia de que volvía 'Los misterios de Laura' las redes se han revolucionado y la gente está con muchas ganas. Sabía que era una serie que había gustado, pero se ve que tenía un público fiel ahí que está deseoso del regreso. Lo he notado y mucha gente de mi entorno me ha escrito. Amigos y familiares que yo no sabía que les gustaba la serie me han escrito de repente: "Tío, que vas a salir en 'Los misterios de Laura'. ¡Me encanta esa serie! ¡Soy súper fan!".

Tú que también veías la serie, ¿estarías viviendo con la misma emoción el regreso como espectador?

Claro, obviamente. No sé si le habrá pasado a muchos actores, pero entrar de repente en una serie de la que eras fan es muy fuerte y emocionante. Creo que es la primera vez que me pasa, porque he entrado en series pero no las seguía, me las tuve que ver para ambientarme, pero esta la veía y me gustaba.

Este personaje lo hemos definido entre el director y yo, porque en papel estaba plasmado de una manera muy en blanco, estaba por definir

Cuéntanos a grandes rasgos cómo es Héctor.

Héctor es un tipo muy raro. Muy raro, muy raro. Lo bueno de este personaje es que lo hemos definido entre el director y yo, porque en papel estaba plasmado de una manera muy en blanco, estaba por definir. El director me dijo que teníamos que darle forma a este tío y quedamos en que iba a ser un tío raro, que iba a entrar a la comisaría como un nuevo inspector de la Policía y tiene que caer un poco mal al principio. Es un poco raro y maniático. Es un policía del siglo XXI, no usa papel y boli, sino que él va con su tablet y eso a la gente le choca un poco porque trabaja con gente más mayor, y no va a encajar muy bien. Pero luego le vamos a ver su lado comprometido y bueno y ya lo descubrirá la gente cuando vea el capítulo, pero en definitiva es un tío raro y un poco maniático.

Reparto protagonista del regreso de 'Los misterios de Laura'

Laura Pamplona nos comentaba que tu personaje le recordaba a la Lydia de unos años antes, como si fuera su discípulo, con un carácter muy serio y profesional.

Sí, exacto, es que es muy parecido. Es un tío muy profesional, un policía de vocación, lo lleva todo a rajatabla, es muy meticuloso y cuando las cosas no se hacen como él las haría no lo entiende y se cabrea. Con Laura Pamplona va a entrar en conflicto, porque ella va a hacer cosas que no le gusta, él cree que lo que es justo es lo que hace él y es que es un tío que si le sacas de su línea se pierde un poco.

Héctor es más joven y metido en la tecnología y Laura no se entera de nada de la forma de trabajar de Héctor. Ni Héctor de la de trabajar de Laura

¿Y cómo va a ser la relación de Héctor con Laura?

Va a ser una relación muy divertida y prefiero no contar mucho más. Van a estar investigando codo con codo. Y a mí ha resultado muy gracioso grabándolo, y como espectador me voy a reír viéndolo, porque chocan mucho los dos personajes al ser muy distintos. Héctor es más joven y metido en la tecnología y Laura no se entera de nada de la forma de trabajar de Héctor. Ni Héctor de la de trabajar de Laura. Se van a producir muchos momentos cómicos de forma de trabajar y operar que va a ser muy divertido.

Tu personaje es muy interesante para la trama y también ayuda a bajar la media del reparto...

Cuando me propusieron el proyecto, Veranda me dijo: "Queremos que Héctor sea la nueva incorporación de cara al futuro y el elenco, como ya es más mayor, queremos meter a alguien más joven". Mis compañeros son todos muy jóvenes, pero es verdad que Héctor le da ese toque más juvenil que le faltaba a la serie, donde todos eran de 40 para arriba.

En esta película se presenta a Héctor, pero ojalá haya más capítulos y lo conozcamos más

Es interesante que pese a ser por ahora una sola película y no una temporada completa, Héctor tiene un arco muy rico.

Sí. A mí el personaje me encanta. Sí que es verdad que el personaje está a modo introductorio, porque la idea es hacer más capítulos, pues la productora quiere hacer más y nosotros también. En esta película se presenta a Héctor, se ve cómo es y los espectadores lo van a conocer, pero ojalá haya más capítulos y lo conozcamos más. A mí me encantaría, porque me ha sabido a poquísimo, y además es un personaje muy divertido, me lo paso muy bien haciéndolo y creo que a la gente le puede gustar porque es muy peculiar.

Es cierto que en la película vemos solo su lado más profesional, pero de cara a una posible cuarta temporada supongo que descubriríamos más de su lado personal. ¿Qué te gustaría que se conociera de Héctor?

Me gustaría ver los motivos de por qué es así, tan meticuloso, tan maniático y con un poco de TOC. Me gustaría saber de dónde le viene eso y ver también el lado sentimental de Héctor, que le toque el amor.

María Pujalte y Raúl Mérida, en el regreso de 'Los misterios de Laura'

¿Y quizás un lado oscuro?

Es que puede ser. Puede ser porque el personaje es muy raro. Venga sí, también.

Aprobé la primera parte de las oposiciones para policía, y me encanta ponerme uniforme aunque sea en la ficción, porque así ya cumplo mi otro sueño

Por cierto, no es la primera que te vemos de policía.

Me encanta hacer de poli. Yo antes de ser actor estaba opositando para ser policía. Era mi otra vocación: yo quería ser policía o actor. Había aprobado la primera parte de las oposiciones y salió la oportunidad de hacer mi primera seria y ya me fui para el otro lado, pero me encanta ponerme el uniforme aunque sea en la ficción, porque así ya cumplo mi otro sueño.

Buena forma de compaginar las dos vocaciones.

Sí, totalmente, aunque sea de mentira.

Últimamente te hemos visto en muchas series, estás en un momento muy bueno y quiero saber qué nos puedes contar de lo que está por llegar.

Estoy muy contento, estoy en un momento muy dulce. Gracias a Dios no me ha faltado el trabajo y ahora estoy esperando a ver qué tal funciona 'Laura', no tengo nada más. Con los años y la edad estoy aprendiendo a relajarme, a ir día a día y a disfrutar todo como si fuera el último rodaje. A cada rodaje que voy es como si fuera el último, porque soy consciente de cómo es esta profesión, de lo difícil que es y de la poca gente que podemos dedicarnos a esto. Estoy contento, tranquilo y feliz.

Si nos escucha Televisión Española, ojalá les encante el capítulo y ojalá a la gente le guste

Y esperando a ver si suena la flauta de la renovación.

Bua, eso sería... es que estoy deseoso. Si nos escucha Televisión Española, ojalá les encante el capítulo y ojalá a la gente le guste. La gente está con muchas ganas y a mí personalmente me encantaría hacer un poquito más a Héctor y que lo veáis, porque es que lo vais a pasar muy bien.

Antes de acabar y hablando de renovaciones, ¿se sabe algo de 'Todo lo otro'?

No nos han dicho nada. Sé que ahora se empieza a estrenar en otros países, que está funcionando muy bien en Latinoamérica, pero no sabemos nada de segunda temporada. Ojalá, también me encantaría.

¡Muchas gracias! Espero que dentro de poco podamos hablar de un mayor recorrido de Héctor.

Ojalá en la próxima entrevista que hablemos sea de lo que va a pasarle a Héctor en la cuarta temporada, con ocho o diez capítulos.