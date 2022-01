Javier Holgado ('Los misterios de Laura'): "Escribimos el regreso sin los actores confirmados"

Ha costado conseguirlo, pero el regreso de 'Los misterios de Laura' ya es una realidad. Por ahora podremos disfrutar de una TV movie el 13 de enero titulada 'El misterio del asesino inesperado' que, además de regalarnos un caso soprendente como hace habitualmente esta ficción, también nos cuenta qué ha sido de Laura, Martín y compañía en todo este tiempo.

Quien mejor sabe todos los detalles de este especial es Javier Holgado, creador y guionista de la serie junto a Carlos Vila. Charlamos con él para que nos cuente cómo se gesta el regreso, cómo se ponen manos a la obra y qué expectativas tienen con esta película que, si todo va bien, podría convertirse en el arranque de una nueva etapa en televisión de una de las series más queridas por los espectadores.

Javier Holgado, creador y guionista de 'Los misterios de Laura'

Siempre he sabido que iba a volver y que iba a acabar escribiéndolo otra vez

Vuelve 'Los misterios de Laura', un momento que tarde o temprano tenía que llegar.

Sí, eso he pensado yo siempre. Todos los días me levantaba pensando que volvía Laura, siempre he sabido que iba a volver y que iba a acabar escribiéndolo otra vez. Fue una alegría, pero en el fondo, no fue una sorpresa cuando surgió la posibilidad, que fue más o menos en estas fechas del año pasado.

¿De quién surge la propuesta, de la productora o de la cadena?

Fue de la cadena, la cadena dijo que existía la posibilidad de que volviera Laura y ver cómo funcionaba. La cadena dio la idea y nosotros cogimos el guante al momento.

Había buenas intenciones por parte de Televisión Española, pero una propuesta firme como la de este año no la había habido nunca

Durante todo este tiempo, se ha pedido mucho el regreso. Tanto gente de Boomerang como de TVE dijeron que se había intentado en algún momento, no sé cuántos intentos, que tú sepas, ha habido realmente de que volviese 'Los misterios de Laura'.

Yo creo que intentos reales nadie los propuso como tal. Había buenas intenciones por parte de Televisión Española; Fernando López Puig sí que decía que era una serie que quería que volviera, pero una propuesta firme como la de este año no la había habido nunca. Las buenas intenciones existían pero hechos ninguno, ni por parte de la productora ni de la cadena. Nunca hemos presentado antes tampoco nosotros una propuesta, sí había guiones y capítulos escritos que escribimos después de la tercera temporada, en previsión de hacer una cuarta si hubieran ido las cosas bien, pero cuando se retrasó el estreno por la crisis de aquel año, ya se quedaron ahí aparcados los cuatro episodios que había.

En el momento que os comunican que se va a hacer esta TV movie, ¿empezáis de cero o ya durante todo este tiempo teníais ideas en la cabeza por si acaso volviese? ¿Cómo os ponéis a trabajar de nuevo?

El caso es que sí era uno que, más o menos, era una adaptación de los posibles episodios nuevos que podía haber habido para la cuarta temporada, cambiando muchas cosas, pero la idea venía de ahí. Lo que sí fue de cero fue el pensar dónde estaban los personajes ahora mismo en la serie, tantos años después. Nos gustaba crear sorpresa con eso y con los giros del caso. Creo que es tan importante una cosa como la otra en el capítulo. En el caso, vas viendo lo que le atañe de una manera personal a Laura y luego, con otra cosa con la que hemos sorprendido al espectador es que vamos contando, muy poco a poco, qué ha sido de cada uno de los personajes principales a lo largo de todos estos años, hasta el final que es la sorpresa mayor.

Nos dábamos cuenta de otras temporadas de que los casos que tenían resonancia en la vida personal de Laura funcionaban muy bien

¿Cómo ha sido intercalar los dos casos y que estén hilados de cierto modo?

Nos dábamos cuenta de otras temporadas de que los casos que tenían resonancia en la vida personal de Laura funcionaban muy bien, tanto el primer caso de la serie como los últimos capítulos de la tercera temporada que también tenían que ver con la historia de Jacobo y el embarazo de Laura... Aquí hemos querido hacer lo mismo y, ya que estamos, contando qué pasa con estos personajes. Queríamos que el caso estuviera relacionado con su vida personal, con lo que les ha pasado y con lo que les puede pasar en el futuro porque iremos descubriendo qué en este misterio se juegan muchas cosas, aunque no las sabremos hasta el final.

Raúl Mérida, Oriol Tarrasón, María Pujalte, Laura Pamplona y César Camino, protagonistas del regreso de 'Los misterios de Laura'

Qué complicado es retomar una serie, ¿no? Últimamente estamos viendo muchos regresos de series, que algunos están siendo un acierto y otros quizás no tanto, porque por un lado tienen que cumplir con el efecto nostálgico, pero, a la vez, renovarse y ser algo actual. ¿Habéis sentido esa presión a la hora de escribir el capítulo?

Sí, pero Laura destacó en su día por el formato tan clásico que tenía. En una época en la que todo el mundo estaba intentando innovar con cosas nuevas, aquí volvíamos al formato de misterio más clásico que había de "¿Quién es el asesino de todos los personajes?". Es como dices, hay que volver a contar eso, pero la esencia de Laura es algo muy clásico y yo en el momento en el que me senté a escribir con Carlos esta nueva parte de la película de Laura, a la primera línea de diálogo teníamos la sensación de que Laura seguía funcionando. Y cuando lo leyó la productora, la cadena y el reparto, la gente estaba entusiasmada con el guion y creemos que es porque esta fórmula clásica sigue funcionando.

Cuando escribimos el guion, todavía no habíamos hablado con los actores, pero no dudamos en ningún momento en que los actores iban a decir que no

Cuando os informan a vosotros de que vuelven, supongo que, previamente, habrían hablado con alguien del equipo para saber con qué personajes podíais contar y con quienes no, ¿cierto?

Sí, la verdad que ese es el proceso normal, pero, esta vez, para cuando escribimos el guion, todavía no habíamos hablado con ellos, no sé si el productor habría tanteado la posibilidad, pero fíjate si queremos todo el mundo a Laura que no dudamos en ningún momento en que los actores iban a decir que no. Sabemos de verdad que para ellos ha sido una serie muy importante y, desde que se les propuso, todo el mundo entró, desde el minuto cero.

En este capítulo, hemos visto un personaje nuevo con bastante protagonismo en la comisaría, ¿Qué nos puedes contar de cómo ha surgido y cómo se integra dentro de este equipo?

Queríamos un nuevo personaje que sirviera de contrapunto a Laura en las nuevas investigaciones. Es un tipo joven que se maneja como nadie en las nuevas tecnologías, cosa que Laura no sabe ni cómo encender el despertador. También es una manera de ampliar un poco la franja de espectadores y contar con más edades. Además, surgió la necesidad de que, después de tres temporadas con Laura, al final, el equipo de Laura se había convertido en una piña, incluso la antagonista que era Lydia se intuía que se tenía bastante cariño con Laura y habían acabado siendo amigas. Lo que pensamos es que hacía falta reforzar un poco el papel de alguien que, de nuevo, fuese el opuesto de Laura y ya se irá viendo con algún giro que es algo más que un opuesto.

Nuestra intención es de ir descubriendo cosas sobre el nuevo personaje si la serie continúa

Es un personaje que, en caso de que la serie continúe, ¿se quedaría?

Sí, sí, claro. Nuestra intención es de ir descubriendo cosas sobre él porque en este primer capítulo vemos cómo es él en su trabajo, pero ojalá siga para ir descubriéndolo en su vida personal.

Otra cosa que se ha renovado son los escenarios. Ya no estamos ni en la misma comisaría ni en la misma casa. ¿Cómo os ha influido esto a vosotros?

La verdad que ayuda mucho a la serie y a la estética. Además, me gusta mucho el espacio de la nueva comisaría, que es completamente opuesta a la anterior, que era más clásica. Esta son espacios abiertos y luminosos. De los otros escenarios no quiero decir mucho por no desvelar giros, pero ayudan.

Posado de Javier Holgado, creador y guionista de 'Los misterios de Laura'

Hay otro personaje que vuelve que es Maribel, la madre de Laura, haciendo un guiño a los casos míticos de 'Los misterios de Laura'.

Sí, nos hace mucha gracia reubicar a Maribel de alguna manera. Además, es una cosa que contagia mucho optimismo de pensar que no hay edad para reinventarse. La madre de Laura se reinventa y además de una manera muy divertida, no solo haciendo guiños a los casos de Laura sino también a otra mítica serie de televisión de la que Laura también bebe.

Llevas mas de un año desde que retomaste 'Los misterios de Laura', ¿qué expectativas tienes de cara al estreno?

Pues la verdad es que como esta serie ha tenido una vida tan extraña de cancelaciones, retrasos en el estreno, ha tenido estrenos internacionales... Ha tenido una vida tan curiosa que ahora mismo estoy a lo que venga. Además de esta TV movie, te tengo que confesar que la quiero disfrutar como espectador y no he visto el montaje. Como pensaba que la emitirían en Navidad quise esperar y disfrutarla como espectador. He estado involucrado hasta el último minuto, he estado en el rodaje y en todo pero, por primera vez, quiero disfrutarla como uno más.

Cuando se cargó la TV movie, al principio, le llamaban 'piloto', supongo que se referirían al de una posible futura temporada

Del dato de audiencia que haga este capítulo, dependerá su continuidad, ¿verdad?

Pues igual sí, pero no sé qué idea tiene Televisión Española. Cuando se cargó la TV movie, al principio, le llamaban 'piloto', supongo que se referirían a 'piloto' de una posible futura temporada, así que yo creo que si funciona sí que habrá más temporadas o más capítulos al año. Ahora está en manos de la gente, así que no sé qué puede pasar, porque es verdad que la audiencia de series en abierto en televisión ahora mismo es complicada.

Es una serie que vuelve a tener vida cuando menos te lo esperas

Bueno, 'Laura' ha estado en Amazon todo este tiempo dándolo todo.

Sí, esa sensación me ha dado a mí. A partir de la pandemia, recibí muchos mensajes de gente que estaba volviendo a ver a Laura tanto en Amazon como en la plataforma de Televisión Española. Es una serie que vuelve a tener vida cuando menos te lo esperas. Este último año y medio, he recibido muchos mensajes de gente que la sigue viendo.

Yo veo que es una de las series que más se ha pedido su regreso y que más ilusión hace cada vez que se comunica algo al respecto.

Sí, yo eso también lo percibo. Cuando se publica algo, me escribe mucha gente por redes sociales y noto su entusiasmo. Además lo percibo también a diario, cuando en alguna conversación digo que he escrito esta serie, la gente sonríe. Es una serie de la que me siento muy orgulloso y muy agradecido.

Javier Holgado,en la presentación de la novela de 'Los misterios de Laura'

Me encantaría sería hacer una precuela con la novela que escribimos de Laura

¿Ya tienes ideas para la cuarta?

Sí, de hecho, tengo ya algún caso pensado que me gustaría usar para la cuarta temporada y luego lo que me encantaría sería hacer una precuela con la novela que escribimos de Laura, que daría para tres capítulos o dos TV Movies. Ojalá se dé el caso.

¿Serían ellos dos los actores con peluca?

Ahí ya no sé, igual se puede apostar por algo más. Esto sería una precuela de antes de que empezara la serie, estamos hablando la luna de miel de Laura y Jacobo, que transcurre en el año 2004-2005, sería una serie de época ya (risas).

Y en caso de que no haya cuarta temporada, ¿cómo ves esto de que haya TV movies puntuales?

Sí, hay series que han funcionado así durante años, como 'Colombo', con una TV movie en ocasiones especiales o en Navidad o cosas así. 'Sherlock', de BBC, es igual, y muchas otras producciones. Creo que 'Laura' es una serie que puede volver siempre y por eso yo nunca he dudado de que lo haría.

Dudo que acabe aquí, pienso que puede volver y volverá, ya verás

¿Y tampoco dudas de que esto se vaya a acabar aquí?

Pues, ojalá no. Si se acaba pues, bueno, tiene un final bonito, pero creo que Laura puede volver siempre y dudo que acabe aquí, pienso que puede volver y volverá, ya verás.