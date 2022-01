Crítica del regreso de 'Los misterios de Laura': Una bala bien aprovechada que demuestra que nunca debió irse

Dicen que todo lo bueno se acaba. Y es cierto. Pero hay cosas que no acabaron cuando debían, sino mucho antes. También dicen que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Y es precisamente por este dicho que, por muchos años que hayan pasado, 'Los misterios de Laura' vuelve a la televisión, al lugar del que no se tendría que haber marchado nunca.

Oriol Tarrasón, María Pujalte, César Camino y Laura Pamplona, en el regreso de 'Los misterios de Laura'

Quizás esta fue una de las series más maltratadas de la historia y, aun así, la audiencia siempre era fiel, buscándola donde fuera. Estrenada en 2009, no emitió su tercera temporada hasta 2014, reuniendo esta última un mayor número de espectadores que la primera. Sin embargo, no le pareció suficiente a TVE en aquel entonces 2,5 millones de media y decidió cancelarla. Ni el equipo ni los fans quisieron darla por acabada en ningún momento manteniendo la llama de esperanza encendida hasta ahora y ha valido la pena: en 2021 se anunció su regreso con una TV movie que se estrena el 13 de enero en La 1.

Ocho años después se estrena 'Laura y el misterio del asesino inesperado', un capítulo especial con el que el ente público pretende testear a la audiencia y quién sabe si este podía ser el detonante de una nueva temporada. Ojalá. Pero en lugar de lamentarnos pensando que esto se podría quedar aquí vamos a darle la vuelta y alegrarnos de que tenemos por delante un capítulo de diez, escrita por Javier Holgado y Carlos Vila, creadores y guionistas de la serie.

El corte clásico que juega a favor en su regreso

Estamos viviendo una época en la que la nostalgia se ha convertido en un género en sí mismo. Si hay reencuentros y regresos de infinidad de series, el de 'Los misterios de Laura' no se iba a quedar sin el suyo propio y este era su momento. De esta manera, se enfrenta al problema de todas las que vuelven: tienen que transmitirnos las mismas sensaciones que tenemos todos los espectadores en nuestro recuerdo a la vez que deben de modernizarse haciendo un contenido más acorde al de la actualidad.

María Pujalte, en el regreso de 'Los misterios de Laura'

Pero aquí Laura juega con ventaja, pues siempre tuvo un formato clásico en sus historias, de descubrir quién es el asesino, por lo que el público se va a encontrar con la misma esencia, dejando la parte de innovación a los aspectos técnicos y no (prácticamente) a los de contenido. Por tanto, el único "pero" que se podría poner a priori, realmente no lo es en absoluto. Y al ver el capítulo comprobaremos que esta serie sigue funcionando como el primer día.

Nos da todo lo que necesitamos

En este regreso nos da todo lo que esperamos de un evento así. Por un lado, el capítulo nos ofrece un caso imposible de resolver, como ha ocurrido en todas las entregas, que concluirá con una resolución que nos deje a todos con la boca abierta. Y por el otro lado, nos cuentan qué ha sido de los personajes durante este tiempo y cómo han llegado al punto en el que se encuentran ahora mismo. De esta manera, tenemos un dos por uno en casos, pero no vamos a comentar nada más de ninguno de ellos para que todo sea sorpresa al verlo. Lo único que se puede añadir, a modo de cebo, es que es uno en los que Laura está involucrada, como ya ha ocurrido en algunos anteriores y que tan buena acogida tuvieron.

Las cosas han cambiado y ni la comisaría es la que era ni la casa es la que conocíamos. El tiempo pasa y ha habido cambios. Ahora nos encontramos que donde está la policía es un lugar mucho más amplio y moderno a la vez que descubrimos que el hogar actual de Laura es un caserón a las afueras con bastante terreno y que alquila a huéspedes como casa rural... ¿es esta su nueva vidahabiendo abandonado la policía?

Alguna que otra novedad sin traicionar su esencia

Laura (María Pujalte) y compañía se reencuentran ahora (y los espectadores con ellos). Nos daremos cuenta de alguna ausencia, pero también de un interesante fichaje: durante este tiempo ha llegado a la comisaría Héctor (Raúl Mérida), un joven inspector, muy serio y profesional, que pondrá el contrapunto al buen rollo que ya hay generado en la pandilla que conocemos. Se trata, sin duda, de un personaje fundamental en esta nueva etapa que toma el relevo de lo que anteriormente fue, en su forma de ser, Lydia (Laura Pamplona) y que deja con muchas ganas de saber más de él.

María Pujalte y Raúl Mérida, en el regreso de 'Los misterios de Laura'

Evidentemente las cosas han cambiado en estos ocho años, como a todo el mundo. Lo que no ha cambiado es la esencia y el tono tan peculiar que tiene 'Los misterios de Laura'. Una vez más, nos sigue entreteniendo con un punto costumbrista pero peculiar; nos mantiene en todo momento con una sonrisa llegando a provocarnos la risa en ciertos momentos; y, por supuesto, engancha desde el principio hasta el final, sorprendiéndonos con la resolución del caso.

Ojalá solo haya sido para abrir boca

'Los misterios de Laura' han aprovechado perfectamente esta oportunidad. Podría haber sido una oportunidad perdida como ha ocurrido con otros regresos, pero en este caso ha demostrado claramente que jamás debió haber acabado. Con la enorme acogida que ha tenido simplemente la noticia del regreso, haga el dato que haga, ya sea un 5% o un 25%, Televisión Española ya debería haber anunciado la renovación por una temporada completa. Laura se lo merece y los espectadores nos lo merecemos.

Todo son comentarios positivos, todas las críticas son alabando la serie y con la emisión seguro que serán trending topic. Esperemos que desde TVE abran los ojos y nos den pronto la noticia que estamos deseando recibir, porque si no lo hacen esto sí que será un misterio y no los de Laura Lebrel. Dicen que todo lo bueno se hace esperar. Ya nos lo han demostrado con este capítulo especial, pero no nos hace falta esperar más para volver a disfrutar de nuevas entregas. Estamos preparados, con ganas y muy ilusionados.