Amaia retoma la polémica del "docutriunfo" en 'Late Motiv': "Ha habido un poco de movida"

Amaia Romero fue una de las invitadas virtuales en 'Late Motiv' el martes 12 de mayo. Una charla con Andreu Buenafuente que sirvió para promocionar su recién estrenado documental en Amazon Prime Video, 'Una vuelta al sol'. La ganadora de 'OT 2017' también tuvo tiempo para comentar la polémica generada en los últimos días acerca del "docutriunfo", que no salió a la luz porque según Tinet Rubira, director de la productora Gestmusic, Amaia pensó que "podría perjudicar a su carrera".

Andreu Buenafuente y Amaia Romero, en 'Late Motiv'

"Me veo un poquito obligado a preguntarte por ese documental que al final no salió, pero tú has querido explicar que no tenías ningún problema con 'OT'", introducía el presentador de #0. La artista navarra respondió sin tapujos: "Contaba lo que pasó desde que terminó 'OT' que terminó Eurovisión. Estaba pensado que saliese en verano de hace dos años, pero no salió y yo pensaba que ya no iba a salir, fui haciendo mis cosas, empecé a hacer el disco, empecé a grabar el documental que ha salido ahora", explicó Amaia.

"Pasado el tiempo parecía que iba a salir, pero ya había pasado el tiempo y me sentía un poco incómoda con el hecho de que saliera porque ya estaba desfasado, para mí y para todo el mundo. el documental trataba sobre mí, salían hasta profesores míos del colegio, mis padres... Y ojalá hubiese salido en el verano de 2018, pero que saliese dos años después no veía que tuviese mucho sentido, pero sí es verdad que ha habido un poco de movida", reconoció la artista, que acabó restando importancia al asunto entre risas.

Los gajes de la fama

La navarra también habló de las dificultades de lidiar con la fama con apenas 18 años. "Yo nunca había hecho nada en mi vida y pasé de estar en Pamplona en segundo de bachiller a, en 3 meses, tener una posición mediática muy alta. Me sentía con muchísima responsabilidad detrás y no sabía cómo actuar en muchas ocasiones porque no tenía experiencia", comentó sobre una de las decisiones más complicaciones en el proceso del disco "Pero no pasa nada", cuando rompió con el Raül Refree. "Era un profesional que a mí me encantaba y no me veía con derecho a decirle nada", recordó la cantante

La polémica con Tinet Rubira

La polémica acerca de la comercialización del conocido como "docutriunfo" surgió el pasado lunes 11 de mayo, cuando Tinet Rubira revelaba la razón principal para que el proyecto no haya visto, ni parece que vaya a ver corto plazo, la luz. "En un momento dado, Amaia consideró que quería distanciarse de 'OT' y que si salía este documental cuando sacase su disco podría perjudicar a su carrera", aseguró el productor en el programa "Popap" de Catalunya Ràdio. Por eso, explicó, "hemos decidido no sacarlo ni comercializarlo. Estoy convencido de que no hubiese perjudicado a su carrera. Pero, solo por el hecho de que pudiese pensarlo, lo hemos congelado y no lo hemos lanzado".

Amaia desmintió esa versión, al menos en parte, a través de un conciso pero directo tuit: "¡Hola, Tinet! Yo nunca he querido distanciarme de 'OT'. Actué tres veces en 'OT 2018' y visité la Academia en las dos últimas ediciones. Os tengo mucho cariño. Ojalá el 'docutriunfo' hubiera salido cuando tenía sentido", se limitó a escribir la pamplonica para dar por zanjado el asunto.