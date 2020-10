Concha Velasco recuerda cuando participó en una película porno en 1973: "Me puse esparadrapo por delante"

Concha Velasco es una de las actrices más prolíficas de España y en su carrera ha hecho prácticamente de todo, desde obras de teatro hasta una serie con Netflix ('Las chicas del cable'), pasando por el plató de 'Cine de barrio' de TVE como presentadora durante más de una década. Pero la vallisoletana también ha hecho una película porno, como confesó entre risas durante su entrevista en 'Mi casa es la tuya', dejando atónitos a Bertín Osborne, Ana Milán y Elena Furiase.

Elena Furiase, alucinada ante la confesión de Concha Velasco en 'Mi casa es la tuya': participó en una película porno

"¡Sería una película erótica!", le dijo la hija de Lolita Flores. "¡No, no, porno!", replicó muy convencida Velasco. Y así es: la cinta, que fue una coproducción hispano-italiana-francesa, se estrenó en España bajo el título "No encontré rosas para mi madre" en 1973. Al llegar a la pantalla durante los últimos años del franquismo, en nuestro país fue sometida a la censura y no pudieron verse escenas subidas de tono. Pero se realizaron versiones distintas para ser proyectadas en Francia e Italia, entre las cuales se encontraba una porno.

Concha Velasco, con mucha naturalidad, explicó que ella ya sabía de antemano que habría una versión X y que su única escena subida de tono era aparecer desnuda de espaldas. "Me puse esparadrapo por delante", explicó la actriz, que no quería quedarse totalmente desnuda en el rodaje. El actor porno que rodó con ella tuvo "un ataque de risa" al verla aparecer así, contó Velasco, provocando la carcajada del resto de los comensales.

La anécdota de Elena Furiase

Esta confesión de Velasco llegó tras una anécdota que contó la actriz de 'El internado: Laguna negra'. Furiase fue a hacer un cásting para una película en inglés y lo único que había entendido ella en el guion que le habían hecho llegar previamente es que tenía que dar vida a "una mujer de mala vida". Su sorpresa fue cuando, a mitad de la prueba, le explicaron que tenía que interpretar una escena de sexo. "No me sentí violenta, porque fue todo súper respetuoso", concluyó Furiase acerca de esta experiencia.