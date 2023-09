Por Beatriz Prieto |

En el marco del FesTVal que ha arrancado hoy en Vitoria, David Bisbal y el equipo de su documental, 'Bisbal', protagonizaron una rueda de prensa este lunes 4 de septiembre en la que hablaron del desarrollo del largometraje, cuyo estreno está marcado para el próximo 17 de octubre. Asimismo, en la ronda de preguntas, el almeriense se pronunció por primera vez sobre el bulo de "la caca" que lo situó como protagonista hace casi dos semanas.

, declaró el artista, ante la pregunta acerca del bulo del que se hizo eco ' Cuatro al día ' a finales de agosto, por el que un usuario de Twitter, haber jugado "con la caca" e incluso gritar mientras "Bulería, bulería".

"Tiene que ser un artista quien ha hecho esto y las conversaciones, muy ingenioso, porque está claro que no ha pasado", aclaró Bisbal al respecto. El cantante desmentía así además las capturas que había compartido el usuario en cuestión sobre una supuesta conversación con el almeriense en la que incluso lo amenazaba con tomar "acciones legales" si no borraba su acusación, pero que nunca se habría producido.

"Hay que tener cuidado con el copia y pega"

Lejos de tomárselo a mal como recogían esas conversaciones que resultaron ser falsas, Bisbal reconoció que "me lo pasó mi hermana y nos morimos de risa, porque soy bromista", aunque insistió en que "sabéis que si hay una polémica, no entro", razón por la que no se había pronunciado al respecto. De hecho, el almeriense quiso lanzar un consejo contra los bulos: "Hay que tener cuidado con el copia y pega".