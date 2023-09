Por Beatriz Prieto |

En medio del arranque de la nueva temporada televisiva, la tarde del lunes 4 de septiembre, el FesTVal acogió la cita con David Bisbal y el equipo de su documental, 'Bisbal', para presentar la producción que estrenará Movistar+ el próximo 17 de octubre. Un largometraje documental desarrollado en colaboración con Dadá Films & Entertainment, sobre cuyo desarrollo hablaron tanto el artista como sus acompañantes, al igual que compartieron algunas pinceladas sobre lo que se iba a poder ver.

David Bisbal junto al equipo de su documental en el FesTVal

"A David le tengo mucho respeto., dando pasos cada vez más ambiciosos", manifestaba Narcís Rebollo, Presidente de Universal Music Spain & Portugal, al comienzo del encuentro., manifestó Alberto Ortega, de la productora Dadá Films & Entertainment, quien elogió que "la historia de David es una historia muy cercana, la hemos vivido en primera persona", por lo que

"Para un proyecto como este tiene que haber alguien cómo David que realmente quiera contar su historia porque si no, no tiene sentido", explicaba Marijo Larrañaga, jefa de Factual y no Ficción, sobre el desarrollo del proyecto. Por esa razón, una vez que Bisbal "se compromete a mostrar también esta faceta íntima, lo demás ya se vuelve fácil", a lo que se sumaba que "necesitas también que esté Universal y otras estrellas como Dadá, gente que trata las producciones con un mimo particular". Palabras con las que coincidía Alexis Morante, director de un documental basado "en la confianza absoluta": "Tiene que haber un amigo al otro lado, cineasta y artista se tienen que entender completamente. Luego se construye la historia, pero esta va saliendo sola".

Una ventana a sus "momentos de mayor dificultad"

"Contar las cosas del corazón es lo que hace que salgan documentales así", añadía Morante, cuya implicación hizo que Bisbal "tuviera confianza y estuviera a gusto todo el rato", como él mismo reconocía. "No me he salido de lo que es mi vida profesional y personal", aseguraba el cantante, cuya familia "está presente y huyo de cualquier polémica porque no soy así". El almeriense explicó al respecto que, aunque "mi familia siempre ha sabido estar en un segundo plano", "este documental también era un homenaje a ellos porque también es mi motor". "Siempre me he mantenido firme en mi vida personal, pero ha habido momentos duros porque parece que la vida privada vende bastante", admitía Bisbal.

Durante el encuentro con la prensa, el artista habló de "los momentos de mayor dificultad", más desconocidos para el público y que abordaría el documental, los cuales había llevado mejor al pedir "consejos, he tenido ayuda y nunca he estado solo". "Tú puedes contar una historia desde la debilidad o la fortaleza, pero estoy contento de no haberla contado en soledad al pedir ayuda", recalcó el artista. Asimismo, el almeriense se abrió sobre la difícil situación de su padre: "Pepe ya no es Pepe porque ya ni me reconoce a mí ni a mi propia madre. Es duro cuando le preguntas un día quién soy y me dice que le suena mi cara, pero no sabe quién...".

"'OT' me cambió la vida"

"Cualquier persona puede vivir de una manera parecida lo que he vivido yo. A veces el camino es fácil o nos encontramos piedras, pero esto es un reflejo de lo que puedes sentir en cada momento", manifestó Bisbal, al abordar su carrera profesional, al igual que explicó que "muestro mi trabajo para mostrar que hay que esforzarse para conseguir las cosas". El cantante, de hecho, también habló de 'Operación Triunfo', su punto de partida: "'OT' me cambió la vida y siempre he estado muy agradecido. La gente no solo veía al muchacho que cada semana hacía una prueba para conseguir su sueño, pero mucha gente lo llevó a su vida y a su terreno".

A pesar de la fama a raíz del talent, Bisbal admitió que "costó mucho que llegara el respeto al cien por cien", especialmente en Latinoamérica", donde vivió "un comienzo muy duro pero muy dulce". "Decidimos aparcar lo de aquí para empezar una carrera en un continente maravilloso", compartió el almeriense, sobre una carrera profesional en la que también admite haber "tenido varías relaciones de amor odio con canciones". "Por ejemplo hace más de diez años que no canto 'Bulería'. No fue hasta hace poco", confesó el cantante, tras lo cual añadió que "con 'Corazón latino' es que ya no veía identificado ni con la letra ni con el bailecito".