Acusan falsamente a David Bisbal de defecar en el metro y jugar con la caca gritando "Bulería, bulería"

Por Sergio Navarro |

Lo que vamos a ver a continuación es surrealista; parece sacado de la trama más loca de una serie de televisión. Pero ha ocurrido y así lo han tratado en 'Cuatro al día'. A través de las redes sociales, un usuario le acusaba a David Bisbal, uno de nuestros artistas más conocidos, de defecar en una estación de metro, desatándose un tremendo lío.

David Bisbal, en 'La voz'

"Hola @metro_madrid, acabo de encontrarme a @davidbisbalen la estación de Moncloa. La gente está asustada", publicaba ese ciudadano, quien rápidamente obtuvo respuesta del Metro: "Gracias por avisar, estamos enviando a varios agentes a la zona".

Bisbal, que al haber sido también mencionado vio la notificación, respondió enseguida con un "¿Cómo?". Y mientras Metro escribía al artista para conocer lo sucedido, este mandaba un mensaje privado al que había saltado la alarma publicando esa información.

Planteó tomar acciones legales

"Escúchame, ya estás borrando eso que has dicho de mí si no quieres que tome acciones legales", le decía Bisbal, añadiendo que le habían "escrito los del metro". La otra persona le contestó disculpándose y dando un nuevo detalle: "Perdona, David, te he confundido con otro entonces, te parecías mucho. Además el tío gritaba 'Bulería, bulería'".