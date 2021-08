Telecinco daba la sorpresa con una maniobra del todo inesperada: 'Viernes deluxe' salía de sus parrillas para dar la bienvenida a 'Viva el verano', una versión nocturna del formato vespertino de los fines de semana. A modo de declaración de intenciones, su primer entrevistado fue José Ortega Cano, un rostro que difícilmente se hubiese sentado en el espacio de La fábrica de la tele. Pese a este despliegue, la audiencia ha sentenciado su opinión.

La sombra de 'Sálvame' es alargada y la cantidad de horas que ha ocupado en la programación del canal principal de Mediaset ha motivado que congregue tantos adeptos como detractores. No obstante, los espectadores que se lanzaron a comentar 'Viva el verano' tienen claro el formato que prefieren: "Intentar sustituir un Deluxe con esto me parece una falta de respeto", comentó un usuario.

Por otro lado, algunos perfiles han visto conveniente poner sobre la mesa que el espacio de Cuarzo producciones no es algo diferente a lo que están acostumbrados: "Han hecho un híbrido entre 'Viva la vida' y el 'Deluxe'" o "Es la extensión de la tarde. A esta productora no le gusta soñar", aseveraron. Sea como fuere, para gustos colores, pues también pueden encontrarse comentarios favorables: "Mucho mejor esto que un refrito" o "Tiene bastante más morbo que los últimos 200 'Deluxe' juntos con 0 tramas", sentenciarion.

Espero que esto de #VivaElVerano sea en agosto solamente porque claro... Como me quiten el deluxe para meter esto, me muero de pena.

Menudo rollo por mucho que hayan llevado a Ortega Cano. No me interesa este hombre en ninguna faceta de su vida.