Durante la tarde del 14 de agosto de 2021, José Antonio Avilés se encargó de compartir una información sobre Anita Matamoros, su novio y Makoke que él mismo calificaba como un "espectáculo bochornoso". De esta manera, el colaborador de 'Viva la vida' aseguraba que una fuente cercana había visto a la hija de Kiko Matamoros junto a su nuevo amor de lo más acaramelados en un restaurante de Ibiza frente a su madre.

Toñi Moreno y José Antonio Avilés

Makoke no tardó en desmentir lo que contaba Avilés, asegurando que durante sus vacaciones en Ibiza no estuvo en dicho local. José Antonio Avilés decidió recoger el cable rápidamente y dijo que se confundió. "Lo primero que tendrías que hacer es pedir perdón", pedía la colaboradora del programa, mostrándose molesta por las acusaciones del cordobés, con Moreno alineándose en su posición.

"Primero, no vuelvas a gritar. Segundo, como periodista, tienes que cerciorarte. Sobre todo cuando luego dices que fue un espectáculo bochornoso. Es increíble cómo tergiversas las cosas. Mira, igual tienes que pedir perdón a Anita, a Kiko Matamoros y a la audiencia por supuesto. Te voy a enseñar cómo se trabaja de verdad. Tienes la capacidad de sacarnos de quicio a todos, te lo digo de verdad", abroncaba Toñi Moreno al colaborador de televisión, que se enfadó y acabó yéndose del plató entre gritos.

Otro espectáculo más

Antes de hacer el amago de abandonar 'Viva la vida', Avilés dio a entender que no se valoraban las exclusivas ciertas que ha dado en otras ocasiones. Tras regresar al plató, Toñi Moreno volvió a echarle la bronca al exsuperviviente. "Nadie te cuestionó cuando trajiste la exclusiva de Isabel Pantoja, sobre la herencia. Se te aplaudió, pero ya está, tío. Ahora, en esto concretamente, has metido la pata. ¿Por qué tienes que montar el show? Todos tenemos que aprender en la vida. ¿O tú no?", decía la presentadora.