El 23 de julio de 2021 se emite el último capítulo de la tercera temporada de 'Embrujadas', el reboot de la serie homónima que se emitió entre 1998 y 2006, y los fans de ambas ficciones se temen que el mal rollo que había en la original también se haya trasladado a esta versión de The CW. ¿El motivo? El abandono repentino de Madeleine Mantock, una de las tres protagonistas.

Madeleine Mantock es Macy Vaughn en 'Embrujadas'

La actriz, que encarnaba a Macy Vaughn, ha confirmado en TVLine su marcha de la producción, dejando unas bonitas declaraciones hacia el equipo de 'Embrujadas' y apuntando hacia nuevos horizontes profesionales. "Interpretar a Macy en 'Embrujadas' durante las últimas tres temporadas ha sido un inmenso privilegio", empezaba diciendo la intérprete.

"He disfrutado mucho trabajando con nuestros fantásticos productores, creativos, elenco y equipo. Estoy increíblemente agradecida a The CW y CBS Studios por mi tiempo en la serie y por ser un apoyo increíble en la difícil decisión de irme. Muchísimas gracias a nuestros fans, que pueden esperar, lo que sé que será, una espectacular cuarta temporada", añadía Mantock, elogiando la próxima entrega, en la que ella ya no estará.

Dejan la puerta abierta

Además de las palabras de Madeleine Mantock, Liz Kruger y Craig Shapiro, showrunners de la serie, también han querido despedir a la actriz con un mensaje lleno de elogios. "No podemos agradecer lo suficiente a Madeleine por su increíble e inspirador trabajo en 'Embrujadas'. La echaremos de menos tanto como el fandom, pero también respetamos su decisión de seguir adelante", decían ambos.

"Este es un momento difícil en el mundo y todo el mundo tiene que seguir su corazón. Le deseamos lo mejor y la puerta siempre estará abierta para una visita de Macy... ¡De alguna manera u otra!", concluían, dejando esa oportunidad entornada para la británica, que podría volver al reboot cuando quisiera. Ahora la duda es, ¿cómo eliminarán a su personaje? ¿O buscarán a otra actriz para que ocupe su lugar?