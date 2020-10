Sarah Jeffery, una de las nuevas de 'Embrujadas', llama "tristes y patéticas" a las originales

'Embrujadas' fue una de las series más populares entre 1998 y 2006, y catapultó a la fama a sus cuatro protagonistas, Shannen Doherty, Holly Marie Combs, Rose McGowan y Alyssa Milano, que daban vida a las mágicas hermanas Halliwell. Unos años después, en 2018, The CW lanzó un reboot de la serie, pero con otras protagonistas: Madeleine Mantock, Melonie Díaz y Sarah Jeffery. En aquel momento, las actrices de la versión original desearon mucha suerte a la cadena a través de sus respectivas cuentas de Twitter, pero pronto cambiaron de opinión y comenzaron los ataques al reboot.

Sarah Jeffery da vida a Maggie Vera en el reboot de 'Embrujadas' emitido en The CW

En 2019, Alyssa Milano tachó a esta nueva versión de "irrespetuosa" por no contar con las actrices originales al considerarlas, según ella, "demasiado viejas". Por su parte, Rose McGowan y Holly Marie Combs también criticaron duramente a la serie de The CW durante los dos años que lleva en emisión y un ejemplo de ello son los comentarios que realizaron la semana anterior en un vídeo que Combs compartió en su cuenta de Instagram hablando de la ficción. En él, McGowan opina que la serie "es una mierda": "No la he visto, así que no puedo decirlo... Me alegro de que esa gente tenga trabajo, pero puede ser una mierda igualmente". Mientas, Combs no duda en reír, evidenciando que opina prácticamente lo mismo que la que fuese su compañera de reparto.

Una de las actrices de la versión actual, Sarah Jeffery ha decidido responder a los ataques de Combs y McGowan a través de unos contundentes mensajes en Twitter. "Me he contenido de decir nada", comenzaba diciendo la intérprete que da vida a Maggie Vera, para seguir: "Pensé que era mejor que gritaran a la nada. Pero sí que quiero decir que me parece triste y francamente patético ver a dos mujeres adultas comportándose así. Espero que encuentren la felicidad en cualquier otro lugar, y que no tenga que ser despreciando a otras mujeres de color".

Cansada de los ataques

Jeffery no estaba dispuesta a aguantar más ataques por parte de sus compañeras de profesión, a las que no ha dudado en afear su actitud públicamente a través de las redes sociales. "Me daría vergüenza comportarme de esa manera", concluyó la actriz. Sus compañeras de reparto, Madeleine Mantock y Melonie Diaz no se han pronunciado al respecto de este último ataque por parte de las actrices de la versión original. En el momento del lanzamiento de la serie y tras las primeras críticas, Mantock explicó que el nuevo elenco había decidido "centrarse en lo positivo" y respetar las opiniones del antiguo reparto porque sus antecesoras "tienen derecho a sentir lo que quieran porque la serie fue una gran parte de sus vidas".