Un nuevo huracán de secretos adolescentes está a punto de agitar el Upper East Side. Nueve años y una pandemia después del final de la 'Gossip Girl' original, el reboot desarrollado por HBO Max pretende capturar el tono adictivo y estilizado de su predecesora, adaptándose a la dictadura influencer en la que nos encontramos inmersos actualmente.

Whitney Peak como Zoya en 'Gossip Girl'

Tanto el rodaje como el lanzamiento de la serie se vieron afectados por la crisis sanitaria, pero HBO Max finalmente ha encajado todas las piezas para estrenar 'Gossip Girl' en algún momento de julio. Así lo ha confirmado el reportaje de Cosmopolitan dedicado al reboot, que además anticipa un giro argumental más confidencial que muchos secretos gubernamentales. "Espero que consigamos emitir la serie y que nadie lo sepa", ha reconocido el showrunner Josh Safran, que participó como guionista y productor en la ficción original.

La nueva normalidad de 'Gossip Girl'

El reinicio del fenómeno adolescente de The CW huirá de la pandemia, ya que estará ambientado en un momento en el que la crisis ya se ha paliado tras vacunar a la población. Así pues, los protagonistas tendrán libertad para campar a sus anchas por Manhattan y acudir a las fiestas que les plazca. No obstante, en esa conquista de la Gran Manzana no se cruzarán con Blair y compañía, que existen en este universo pero que, en principio, no harán acto de presencia.

Quien sí volverá es Kristen Bell, prestando una vez más su voz como narradora, aunque realmente el protagonismo recaerá en un elenco totalmente renovado. La encargada de presentarnos este mundo de lujos y mentiras será Zoya (Whitney Peak), que estará rodeada de un extenso catálogo de jóvenes integrado por Emily Alyn Lind, Evan Mock, Jordan Alexander, Thomas Doherty, Zión Moreno, Savannah Smith y Tavi Gevinson.