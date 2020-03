El reboot de 'Gossip Girl' que prepara HBO Max anuncia su elenco protagonista

La reina cotilla ha vuelto para darnos una información que no se puede guardar más: el casting oficial del reboot de 'Gossip Girl' ha salido a la luz. La serie original de HBO Max imitará a la original de The CW con una tanda de diez episodios en los que introducirá una nueva generación de jóvenes de la alta sociedad de Manhattan. Estos serán los nuevos aspirantes a Serena van der Woodsen, Blair Waldorf, Chuck y Nate que intentarán conquistar al público.

Emily Alyn Lind

Aún no hay fecha oficial de estreno, pero HBO Max ya ha revelado la lista de los actores que encarnarán a los protagonistas de la serie. Todavía se mantienen al margen de informar más detalles sobre los respectivos personajes que interpretarán cada uno, ya que como aclaró el productor Josh Schwartz, esta versión de 'Gossip Girl' será más "una continuación que un remake". Por lo tanto, habrá nuevos personajes que convivan con la historia de los originales, que además puede que hagan una pequeña aparición. Eso sí, la mítica voz de la narradora seguirá siendo Kristen Bell, ya confirmada.

Como informa TVLine, Emily Alyn Lind ha sido la primera protagonista confirmada e interpretará a Audrey. Aunque es joven tiene mucha experiencia, tanto en cine como en televisión, ya que la hemos podido ver en títulos como 'Revenge' y "Doctor Sueño", entre otros. Por su parte, Whitney Peak viene de interpretar a Judith en 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', y también la veremos en la inminente serie de Apple TV+ 'Home Before Dark'.

Eli Brown se hizo conocido por dar vida a Dylan Walker en 'Pretty Little Liars: The Perfectionists' y también ha aparecido en la recientemente cancelada 'Spinning Out'; Jason Gotay, a diferencia del resto, viene del mundo Broadway y se ocupará de un papel más maduro; y, por último, nos encontramos con Johnathan Fernandez, que cuenta con una dilatada carrera en la pequeña pantalla, con créditos en 'Arma letal' o 'Girls'.

Adaptación a la actualidad

Esta nueva generación de estudiantes también asistirá al colegio Constance Billard, situado en un tiempo actual y sin borrar de la trama los casi trece años que han pasado desde la versión original. Para adaptarse a la actualidad habrá cambios relacionados con la apuesta por la diversidad racial y sexual. Todo esto sin perder la esencia original de observar la opulencia desde el punto de vista de un grupo de elitistas jóvenes.