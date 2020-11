El reboot de 'Gossip Girl' lleva su rodaje a la localización más mítica de la serie original

Blair y Serena no estarán en el reboot de 'Gossip Girl', pero algunos de sus lugares favoritos sí que estarán muy presentes. El reinicio de la ficción adolescente se está rodando en estos momentos en Manhattan y, al igual que su predecesora, tratará de explotar algunos de los espacios más icónicos de la ciudad para confeccionar su personalidad. Por lo tanto, cuando HBO Max estrene su apuesta original no tardaremos en toparnos con más de un encuentro en el lugar en el que pasamos tanto tiempo junto a Blake Lively: las escaleras del Metropolitan Museum of Art (MET).

El reparto protagonista de la nueva 'Gossip Girl'

Las nuevas fotografías capturadas durante la grabación han cazado a los protagonistas de la serie justo en ese espacio, que quedó ligado irremediablemente a 'Gossip Girl' durante sus seis temporadas en The CW. Ahora llega el turno de un nuevo grupo de tomar esa localización, ya que, como se puede apreciar en la imagen superior, el nuevo elenco está plagado de rostros por descubrir. Para que os vayáis quedando con sus nombres, nos encontramos ante Eli Brown, Tavi Gevinson, Jordan Alexander, Savannah Smith, Emily Alyn Lind, Zión Moreno, Thomas Doherty y Whitney Peak, que no está presente en esa instantánea.

Quienes sí regresan a este reboot son los creadores originales, Josh Schwartz y Stephanie Savage, que participan como productores ejecutivos. En esta ocasión, el principal responsable creativo es Joshua Safran, que ya estuvo implicado en la etapa de The CW, y que ahora tiene la oportunidad de desarrollar una nueva historia dentro de un universo que conoce a la perfección. Junto a él nos encontramos a la cineasta Karena Evans ('P-Valley'), que se está encargando de dirigir los dos primeros episodios en un rodaje que arrancó a comienzos de noviembre, con la perspectiva de lanzar la serie en algún momento de 2021.

El cotilleo nunca muere

La 'Gossip Girl' de HBO Max estará ambientada ocho años después del desenlace de su predecesora, tomando como protagonistas a una nueva generación de adolescentes neoyorkinos obsesionados con las redes sociales. De hecho, ese será uno de los temas principales de este retorno, la presencia digital, que reinventará el sistema de vigilancia de la nueva Gossip Girl para propagar y descubrir cotilleos. Además, Safran confirmó a Vulture que esta vez habrá un enfoque mucho más diverso: "Hay mucho contenido queer. Trata en gran medida del aspecto que tiene el mundo a día de hoy, de dónde proceden los privilegios y la riqueza y cómo los gestionas."