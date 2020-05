HBO Max pospone el reboot de 'Gossip Girl' a 2021 por el coronavirus

Malas noticias para los seguidores de la Reina Cotilla. HBO Max ha confirmado que el esperado reboot de 'Gossip Girl' tendrá que esperar y no verá la luz hasta, al menos, 2021. El rodaje tenía que haber comenzado ya pero la crisis del coronavirus ha impedido que el equipo se ponga manos a la obra, pese a que todo estaba ya preparado.

"No han empezado todavía la producción, estaban en fase de preproducción y listos para rodar", ha explicado Kevin Reilly, responsable de contenido de la nueva plataforma, en una entrevista para Vulture. Como la mayoría de cadenas y productoras, Reilly estima que las grabaciones se podrían retomar en la segunda mitad del verano, aunque no hay una fecha confirmada.

Emily Alyn Lind, protagonista del reboot de 'Gossip Girl'

Hasta ahora los catálogos de series no habían sufrido en exceso el coronavirus porque había varias ficciones preparadas para estrenarse estos meses, algo que los espectadores han agradecido encarecidamente en sus días de confinamiento. Los planes empiezan a posponerse con aquellas que tenían previsto su rodaje en la primavera-verano de 2020 para ser lanzadas a finales de año. Hoy por hoy, se da por hecho que los nuevos episodios de series como 'Pose', 'Succession', 'The Flight Attendant', 'Stranger Things' o 'Fargo' no se verán hasta 2021 como mínimo.

El nuevo reparto ya ha sido seleccionado

Tal y como indica el responsable de HBO Max, la nueva versión de 'Gossip Girl' estaba lista para iniciar su rodaje esta primavera. Kristen Bell repetirá como la voz en off que sirva de hilo conductor con un nuevo plantel de protagonistas. Emily Alyn Lind será Audrey y apunta a seguir los pasos de Blake Lively como Serena van der Woodsen. Whitney Peak, Eli Brown, Jason Gotay y Johnathan Fernandez completan un reparto en el que todavía falta conocer personajes.

Con un carácter marcado por una mayor diversidad racial y sexual, la nueva 'Gossip Girl' debería considerarse más una secuela de la original que un reboot. Las nuevas tramas no pretenden borrar lo ocurrido en la ficción que finalizó en 2012 y, aunque los acontecimientos narrados no sean una consecuencia directa, tampoco se desestima la intervención de los actores originales. Constance Billard volverá a ser el instituto de los protagonistas, que ahora están actualizados a las redes sociales del momento.