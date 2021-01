El reboot de 'Gossip Girl' presenta a sus personajes protagonistas

Los Reyes Magos han traído por adelantado un primer vistazo a los nuevos protagonistas de 'Gossip Girl'. La primera temporada de este reboot estará compuesta por diez episodios que pronto se estrenarán en HBO Max. Como aliciente, la serie cuenta de nuevo con los creadores de la serie original, Joshua Safran y Stephanie Savage, quienes también ejercerán como productores ejecutivos. Una vez más, Kristen Bell volverá a poner voz a la narradora de la ficción.

Max Wolfe (Thomas Doherty) y Monet de Haan (Savannah Smith) en 'Gossip Girl'

La plataforma streaming ha compartido retratos de todos los personajes que formarán parte de esta nueva historia protagonizada por Jordan Alexander, Savannah Smith, Zión Moreno, Thomas Doherty, Emily Alind, Tavi Genvinson, Eli Brown, Evan Mock y Whitney Peak. Cada uno de los adolescentes aparecen con una palabra que define cómo son: Julien Calloway (Influencia), Monet de Haan (Poder), Luna La (Estilo), Max Wolfe (Libertad), Audrey Hope (Elegancia), Kate Keller (Ambición), Otto "Obie" Bergmann IV (Privilegiado), Akeno "Aki" Menzies (Inocencia) y Zoya Lot (Perspectiva).

Ocho años después del final de la serie original protagonizada por Leighton Meester y Blake Lively, nueve adolescentes de la élite neoyorkina tendrán que hacer frente a la aparición de una nueva Reina Cotilla, mientras que lidian con sus problemas contemporáneos. La ficción mostrará cómo han cambiado las redes sociales y la Gran Manzana en todo este tiempo.

¿Habrá cameos de los protagonistas de la serie original?

Por el momento, no hay confirmación de que Serena, Chuck, Blair, Nate o Dan vuelvan a aparecer de nuevo en la serie. Chace Crawford y Blake Lively han bromeado con el hecho de traer de vuelta a sus personajes pero no ha sido nada serio. "Estoy seguro de que esta será una gran versión. Josh y Stephanie son increíbles", comentó Crawford en la revista digital Entertainment en 2019. El actor que daba vida a Nate Archibald y que actualmente se encuentra en la ficción de 'The Boys', considera que aún hay mucho público interesado en 'Gossip Girl'.