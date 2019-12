El criticado montaje fotográfico de Gianmarco Onestini ('GH VIP 7') en un bolo en Valencia

Son muchos los que creen que Gianmarco Onestini quiere conseguir fama en España y, de ahí, su acercamiento con Adara en 'GH VIP 7'. Esta es solo una hipótesis de las redes, pero lo que sí se sabe con seguridad es que el italiano ha trucado su último vídeo compartido en Instagram para dar la sensación de aforo completo en uno de sus bolos en una discoteca en Valencia.

He redondeado algunos más en verde que también están repetidos. Pero a ver, ¿qué necesidad tienen de hacer esto por favor? jajajajajajajajajajajajajaa pic.twitter.com/eDMezaWA1K

En uno de los frames del vídeo aparece Gianmarco en un escenario tomándose una foto con algunas fans, mientras en el fondo la sala está llena de gente. Pero esto es solo un montaje fotográfico, como han descubierto los internautas en las redes sociales, ya que muchos de los rostros de los presentes se repiten: el italiano (o la persona responsable de esas imágenes) ha clonado las caras de la gente de la discoteca para que sus seguidores en Instagram crean que atrae a una gran cantidad de fans a sus bolos. Lo cierto es que haya hecho o no él el montaje, este sí lo ha compartido en su cuenta oficial de red social, por lo que ha sido aprobado de forma evidente.

Las redes no han tardado en darse cuenta del engaño y han bromeado con el asunto, con comentarios tan ingeniosos como: "Parece que estemos jugando a buscar a Wally" o "Es una reunión de trillizos y quintillizos". Los internautas también han comentado que en el resto del vídeo la gente sí parece real y la sala tiene un número considerable de gente, por lo que no entienden por qué Gianmarco ha hecho el montaje fotográfico.

He logrado encontrar otros detalles, ya no saben que hacer para aparentar lo que no es, esto es indignante!!#HugoEsGH8D #SomosLaAudiencia8D #BuhoComoTu pic.twitter.com/hRH6MPRykM