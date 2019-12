El contundente ataque de Gianmarco a Adara tras besarse con Hugo Sierra en 'GH VIP 7'

La decimocuarta gala de 'GH VIP 7' nos dejó momentos impagables y es que Adara Molinero por fin tuvo que enfrentarse al que posiblemente era su momento más tenido: el reencuentro con Hugo Sierra. Esta era la primera vez que ambos se veían las caras después de la intensa relación que han mantenido la chica con Gianmarco Onestini dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Tras confesarle al Maestro Joao que no estaba bien con Sierra y que se estaba planteando romper la relación una vez dejase el concurso, esta se acercó (y mucho) al italiano, llegando a confesar que estaba enamorada de él.

Adara Molinero y Gianmarco Onestini en 'GH VIP 7'

¿Reconciliación a la vista?

Lo que poco esperaba Gianmarco es que en su reencuentro con Hugo, Adara iba a terminar besándose con él. Tras una intensa conversación en la que él no dudó en dejarle claro que iba a perdonarla, que quería estar con ella y que la necesitaba, ambos se fundieron en un beso que dejó a la audiencia impactada y al italiano tirándose al suelo totalmente derrumbado. Minutos después de este momento, Adara y Gianmarco se vieron las caras y él no dudó en dejar claro que la seguía queriendo. "Te he estado esperando. Extraño tus risas, tus bromas", empezó diciendo, para preguntarle después a la chica si sigue sintiendo lo mismo que semanas atrás. "No lo sé. Esto es muy fuerte para mí", reconoció la concursante, antes de confesar que tenía "un lío en la cabeza".

Pues bien, esta reacción no gustó demasiado al italiano y es que minutos después confesó que "la he visto mucho más fría que con Hugo (...) creo que al final a ella no le intereso". Está claro que Gianmarco se sintió muy decepcionado con la que creía que iba a ser su pareja fuera, por ello tampoco sorprende que haya decidido acercarse más que nunca a su familia para que le apoyen. Este mismo viernes, publicaba una imagen con sus padres y su hermano y escribía: "Las únicas personas en las que sé que podré confiar siempre. Estamos lejos pero cerca, os extraño muchísimo. Pronto vuelvo a casa". Fueron muchos los seguidores que quisieron dar 'Like' al texto e incluso algunos le comentaron, como el caso de Pol Badía, que escribía: "Ya lo sabes todo".

Luca también ataca a Adara

Pero la cosa no queda ahí y es que menos de un día después, el chico ha decidido lanzar un contundente zasca que parece dirigido para Adara Molinero. A una imagen suya le ha acompañado un texto, que muchos han entendido como un ataque a la chica. "No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y nadie cambia sin motivo... algo tú hiciste para que esta persona cambiara contigo", escribió el italiano. ¿Es un ataque a la que podría terminar siendo su novia? Parece que sí, y viendo lo que ha escrito su hermano, podríamos estar en lo cierto y es que Luca Onestini respondía a Gianmarco de forma contundente en la imagen familiar: "¡Olvídate de esa falsa! Te quiero hermano".