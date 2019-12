Gianmarco se derrumba en las instalaciones de Mediaset tras su reencuentro con Adara en 'GH VIP 7'

La noche del jueves 5 de diciembre no fue especialmente fácil para Gianmarco Onestini. Durante la décimo cuarta gala de 'GH VIP 7', el italiano tuvo la oportunidad de reencontrarse con su excompañera Adara Molinero, con quien había mantenido una estrecha relación hasta el punto de haber confesado que estaba enamorado de ella. Sin embargo, dicha reunión tuvo lugar justo después de que la finalista se reencontrara con el padre de su hijo, Hugo Sierra, en cuya despedida ambos acabaron besándose mientras el italiano, abatido, presenciaba el encuentro desde otra estancia.

Gianmarco se derrumba tras la gala de 'GH VIP 7'

La cosa no mejoró durante la conversación que Onestini mantuvo con Molinero, en la que el exconcursante le preguntó varias veces si quería que la esperase fuera, mientras ella se mostraba confusa sobre sus sentimientos hacia él, algo que lo dejó claramente abatido. "Creo que al final no le intereso", confesó el italiano en plató, quien incluso señaló que había visto a Molinero más frío con él que con Sierra. Unas declaraciones que soltó antes de que concluyera la gala y tras lo cual acabó derrumbándose en las instalaciones de Mediaset, tal y como desveló 'Socialité'.

"Cuando a ti te gusta una persona y esa persona no te da señales, te desesesperas y pides una señal. De la manera que tú aturullas a la otra persona, lo que haces es alejarla más de ti", opinó María Patiño, quien declaró que, desde su punto de vista, Gianmarco se había equivocado, aunque "necesitaba una señal que no obtuvo". "Me lo llevo conmigo a mi casa", soltó la presentadora, junto antes de que 'Socialité' emitiera las imágenes en las que se veía al italiano ya fuera del plató, hundido, hasta que acaba en cuclillas en el suelo, despertando palabras de ánimo entre los presentes que no parecieron surtir mucho efecto en Onestini.

"Pronto vuelvo a casa"

Apenas unas horas después, en la mañana del 6 de diciembre, el exconcursante compartió un mensaje a través de su cuenta personal de Twitter, con una clara indirecta hacia lo que había ocurrido con Adara. "Las únicas personas en las que sé que podré confiar para siempre. Estamos lejos pero cerca, os extraño muchísimo. Pronto vuelvo a casa", escribió el italiano, junto a una imagen de él acompañado por sus padres y su hermano, Luca Onestini. Una actitud abatida, muy diferente a la que mostró Hugo Sierra, quien mantuvo una cordial conversación con Joao tras concluir la gala, que incluso concluyó con un conciliador abrazo entre ambos.