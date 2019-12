Adara, sobre su reencuentro con Gianmarco en 'GH VIP 7': "Me pedía una respuesta que no podía darle"

La noche del domingo 8 de diciembre, Telecinco emitió un nuevo debate de 'GH VIP 7' en el que se desvelaron nuevas imágenes de las cuatro finalistas desde la décimo cuarta gala del reality, en la que Estela se convirtió en la última expulsada por nominación. Entre ellas, el confesionario en el que Adara Molinero analizó a solas sus reencuentros con Gianmarco Onestini y Hugo Sierra, a quienes pudo ver durante la gala del jueves.

Gianmarco, atento a las palabras de Adara en 'GH VIP 7'

"Han venido, estaba tan en shock que me he quedado callada", explicó Adara, sola en el confesionario. "Siento que podía haber dicho tantísimas cosas...", lamentó la concursante, antes de admitir que "me hubiera gustado preguntarle más a Hugo" y recalcar la necesidad de una "conversación más profunda". "Me miraba diferente, me agarraba diferente", recordó Molinero, al hablar de Sierra. "Pensaba que iba a venir a hablar conmigo súper cabreado, a reprocharme las cosas y no ha sido así", prosiguió la finalista, antes de admitir que se había quedado "helada".

"Voy haciendo las cosas como las siento, como me salen, intento no decir mucho las cosas", explicó Adara, después de señalar que, de estar fuera de la casa, en "la vida real, no lo vería la otra persona", haciendo referencia a su acercamiento a Onestini. "Gianmarco me pedía una respuesta que no podía darle, porque no lo sé ni yo", confesó Molinero, antes de señalar que "no quería hacerle daño". "Necesito tiempo, pensar con claridad", reconoció la finalista, antes de señalar que, aunque estaban en un reality, "nosotros somos personas, es nuestra vida y sentimos de verdad".

"No quería entrar"

Las confesiones de Adara fueron emitidas poco después de que Gianmarco lanzara su opinión en plató sobre lo ocurrido en la gala del jueves durante los reencuentros de la concursante. "Tampoco quería entrar, porque lo que vi me dolió muchísimo", reconoció el italiano, antes de señalar que al final había cambiado de opinión y había entrado "para saber si el beso había sido importante para ella". "Me esperaba un poquito de sensibilidad", reprochó Onestini, que criticó los "comentarios muy superficiales" que Molinero y sus compañeras habrían lanzado sobre él durante una de sus muchas conversaciones. Además, el exconcursante volvió a insistir en el hecho de que creía que Molinero "ya ha tomado su decisión con el beso".