Adara hace balance de sus reencuentros con Hugo Sierra y Gianmarco en 'GH VIP 7': "Hugo me sorprendió"

La Gala 14 de 'GH VIP 7' dejó tras de sí dos de los reencuentros más esperados de las últimas semanas: la reunión de Adara Molinero con Hugo Sierra, el padre de su hijo, y Gianmarco Onestini, con quien había mantenido una estrecha relación en el concurso, hasta el punto de que la concursante había confesado estar enamorada del italiano. Dos conversaciones muy diferentes que Molinero tuvo ocasión de valorar en conversaciones posteriores con sus compañeras.

Adara conversa con sus compañeras sobre sus encuentros con Hugo Sierra y Gianmarco en 'GH VIP 7'

Durante la noche de fiesta del viernes, Adara tuvo ocasión de confesar ante Noemí Salazar y Alba Carrillo que tenía "un chocho en la cabeza que te cagas" tras ambos reencuentros, antes de preguntar si era normal que las parejas tuvieran alguna crisis. "Sí, y a veces salen reforzadas", respondió Carrillo, mientras Noemí se mostró de acuerdo con las segundas oportunidades. "Este round lo ha ganado Hugo", opinó además Alba, tras haber escuchado el relato de su compañera sobre ambos encuentros.

"También te digo una cosa muy clara: a ver qué pasa detrás de las cámaras", declaró Molinero durante la conversación, después de señalar que no le había gustado nada el hecho de ver como Gianmarco había confesado entre risas a Kiko Jiménez que "por las noches es más difícil", haciendo referencia a la estrecha relación que tenía con ella. "También te digo una cosa muy clara: A ver qué pasa detrás de las cámaras", añadió la concursante. A sabiendas de lo que había pasado en ambos encuentros gracias a Adara, Noemí tachó a Gianmarco de "muy egoísta en general", mientras que Alba apostó por una competición entre Sierra y Onestini "porque los hombres sin muy competitivos y ahora hay una lucha de titanes para ver quién la tiene más larga".

"Solo vino para saber si tenía que esperarme"

"Yo veo más hombre a Hugo. Te dice te quiero y vamos a solucionar las cosas", declaró Carrillo, tras lo cual Adara confesó sentirse más tranquila al saber que Hugo no está enfadado. "Me dijo muchas veces que me amaba y que me echaba de menos", recordó la finalista, quien después confesó que había sentido "que Gianmarco solo vino para saber si tenía que esperarme o no". Una conversación tras la cual Carrillo sacó como conclusión que, quizás lo que había ocurrido entre Molinero y el italiano podría servir "para que Hugo se ponga las pilas", antes de preguntar a Adara quién le había dejado mejor sabor de boca. "Hugo me sorprendió", confesó la aludida, quien había confesado que quería "comprobar todo fuera" del concurso.