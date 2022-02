A finales de septiembre del pasado año, la actriz Cristina Medina, especialmente conocida por su papel como Nines en 'La que se avecina', comunicó una mala noticia: le habían detectado cáncer de mama. La intérprete comenzaba entonces un tratamiento con el fin de hacer retroceder a la enfermedad, por el cual llegó a perder el pelo. Medina compartió ese cambio en redes sociales, hasta el punto de que celebró con sus seguidores su primera salida sin pañuelo. Ahora, Medina ha querido compartir una importante reflexión, a raíz de los sentimientos que la han embargado tras superar la fase de quimio y radio.

Cristina Medina se sincera sobre lo que siente en pleno tratamiento contra el cáncer de mama

En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, Medina envió todo su apoyo a la gente que estaba pasando por su misma situación, para después apuntar, más especialmente, a "la gente que estéis como yo, que ya hayáis terminado la quimio y la radio". "Yo estoy en el tratamiento hormonal, que te duelen las articulaciones lo más grande", compartió la actriz, que recomendó hacer "ejercicio de una manera light", como ella, para ayudar en la recuperación. "Ahora es cuando a mí me está viviendo el shock emocional fuerte, como cuando te lo diagnostican y entras en el proceso de los médicos y el tratamiento, te destruyen", confesó la gaditana.

La actriz reconoció entonces que "hay cosa que he descubierto, que es lo que quiero compartir con vosotros: se supone que, dentro de unos meses, cuando todo en nuestro organismo se vaya recuperando, seremos la versión mejorada de nosotras mismas. Eso es lo que dice mucha gente que ha pasado por esta enfermedad". Sin embargo, no era eso lo que Medina sentía, puesto que manifestó que "ahora mismo yo no me siento una versión mejorada, la versión anterior está como destruida". "He intentado darle un porqué a todas estas emociones, que son un barullo de tristeza, ansiedad, miedo... de todo y hay una reflexión a la que he llegado, que me ha servido de mucha ayuda: al menos yo, considero que estoy viviendo una especie de luto de la que era", declaró la gaditana.

"Que sepáis que yo estoy igual"

"Seguramente, dentro de unos meses, cuando me sienta más recuperada, volverá la anterior con la nueva y haremos una versión nueva", reflexionó Medina, tras lo cual manifestó que "por si hay alguien que también está confundida y, en vez de sentirse feliz de haber terminado el tratamiento, está como un gato en una bolsa, que sepáis que yo estoy igual". Por esa razón, la actriz recalcó que "me ha servido de ayuda pensar que estoy en luto", para después defender que cualquiera que pasara por la enfermedad tenía derecho a sentirse como se sintieran, fuera positivo o negativo. "La gente que insiste, por cojones, que estamos bien cuando no es así, si no quiere escuchar la verdad, que no pregunte. Normalmente, son gente que no está en tu día a día, porque si no, saben perfectamente que bien no estás", apuntó además Medina, quien recibió en los comentarios las alabanzas y cariño de compañeros de la serie como Eva Isanta, Nacho Guerreros, Vanesa Romero o Petra Martínez.