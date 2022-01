Beatriz Carvajal: "No tengo ninguna gana de volver a estar en 'La que se avecina'"

Tras vivir una serie de catastróficas desdichas, Laura Lebrel (María Pujalte) tiene una nueva oportunidad en Televisión Española. 'Los misterios de Laura' regresa el jueves 13 de enero a La 1 con la TV movie 'Laura y el misterio del asesino inesperado', un capítulo especial de esta comedia policiaca donde la inspectora tendrá que demostrar su propia inocencia. Producida por Veranda TV (Grupo Mediawan), la ficción recupera a su elenco original, formado por Oriol Tarrasón, Laura Pamplona y César Camino, entre otros.

FormulaTV ha hablado con Beatriz Carvajal, que interpreta a la carismática y metomentodo Maribel, la madre de Laura Lebrel, para conocer las claves de este esperado regreso. La actriz retoma este querido personaje que apareció por primera vez en la segunda temporada, estrenada en 2011. Ahora regresa reconvertida en escritora de éxito, gracias a los complicados casos que resuelve su hija.

Carvajal repasa su destacada trayectoria en la pequeña pantalla con títulos tan importantes como 'Lleno, por favor', 'Compañeros' o 'Aquí no hay quien viva'. Además, deja muy claro que, aunque tiene cariño a doña Gregoria, no está dispuesta a regresar ni episódicamente a 'La que se avecina'. "No tengo ninguna gana de volver a estar", explica.

Beatriz Carvajal como Maribel en 'Los misterios de Laura'

Nunca sabremos qué pasó en su momento, pero que se merece volver

Muy emocionada, como la audiencia. Ha sido una serie que nunca sabremos qué pasó en su momento pero que se merece volver. Regresamos con una TV movie y espero que guste mucho y podamos seguir haciendo una nueva temporada porque la serie se lo merece. Es una producción maravillosa, los guiones son estupendos y María Pujalte es una crack, su personaje es una maravilla y bueno, el reparto en general está muy bien y es muy interesante. Además, la serie no solo tiene misterio, también tiene humor y yo soy una enamorada de 'Los misterios de Laura'.

¿Qué te pareció el guion cuando lo leíste?

Me gustó mucho, tiene un final que va a sorprender muchísimo y deja muy abierta la posibilidad de que se hagan más capítulos. Esto último dependerá de la audiencia, de que les guste y que lo vea mucha gente, pero ese final es muy potente. Además, la TV movie cuenta un poco lo que ha sido de esos personajes que, durante todos estos años, dejamos de verlos. Es muy divertido ver lo que ha pasado con cada uno de nosotros.

El final deja muy abierta la posibilidad de que se hagan más capítulos

Pues sí, se ha dedicado a escribir novelas con los casos de la hija y se ha hecho millonaria. Vive en una casa maravillosa y es muy divertida esa historia.

La serie vuelve con su esencia de siempre, pero renovada, con una apuesta todavía más clara por los escenarios reales. ¿Era necesario para adaptarse al 2022?

Bueno, realmente, siempre ha tenido muy pocos decorados, eran la casa de Laura y la comisaría. Lo demás eran escenarios reales, que son mucho más atractivos. En la TV movie no están ni la comisaría ni la casa de Laura, se graba en otros sitios que están muy bien.

¿Cómo ha sido reencontrarte con los compañeros? ¿Y con tus nietos en la ficción, los gemelos?

Los gemelos están poquito en la TV movie, pero ha sido maravilloso reencontrarse con Oriol, con Laura... y, por supuesto, con María, que además nos entendemos divinamente y lo pasamos muy bien cada vez que rodamos juntas. Ha sido muy bonito y, además, partimos del entusiasmo de todos, del amor que todos sentimos por esta serie y que nos gustaría seguir grabando capítulos, porque creo que es una serie que se merece otra oportunidad de este tipo.

Beatriz Carvajal y María Pujalte, en la temporada 2 de 'Los misterios de Laura'

¿Cómo recibiste la noticia del regreso de 'Los misterios de Laura' después de tanto tiempo?

Yo recibí la noticia por parte de mi representante y dije: '¡No me lo creo! ¿Qué me estás contando?' Me puse muy contenta, llamé corriendo a María, estuvimos hablando... Fue estupendo, es mucho trabajo y es cierto que ahora estoy grabando una obra de teatro y otros proyectos, pero me gustaría mucho que siguiera por la serie en sí y por la gente, que se lo merece.

Entonces, no te lo pensaste ni una vez.

No, no, dije que sí de cabeza.

Te lo digo por unas declaraciones que hiciste en 2016, cuando afirmaste: "Me llaman para una TV movie de 'Los misterios de Laura' y les digo que se la metan por ahí". Supongo que has cambiado de opinión...

Eso sería en otro contexto, seguramente. No sé, es que han pasado tantos años que una ya es mayor y ni se acuerda. Pero vamos, ahora parece que tienen mucho interés en Televisión Española y están apostando por la TV movie. Ojalá apuesten por hacer más capítulos.

El maltrato a la serie es el misterio de 'Los misterios de Laura'

El maltrato a la serie es el misterio de 'Los misterios de Laura'. Es una cosa muy curiosa y es que no lo digo yo, que estoy dentro del ajo, es que lo dice la gente que no tiene nada que ver. La gente dice "pero bueno, ¿por qué?". Además, tenía mucha audiencia, tiene fieles seguidores y hay mucha gente que quiere ver 'Los misterios de Laura'. En fin... es un misterio, ni sé lo que pasó ni creo que lo sepamos nunca.

Entonces, ¿confirmamos que estamos ante un aperitivo de lo que acabará siendo una cuarta temporada?

Yo creo que sí, pero tampoco me hagas mucho caso.

¿Os han dicho algo a vosotros? ¿Tenéis que estar preparados por si acaso esto se alarga?

Nos han dicho que existe la posibilidad, pero luego depende de cómo funcione la TV movie.

Me encantaría que Maribel se reencontrase con Miguel Rellán en la temporada 4

No tengo ni idea. A mí me encantaría que se reencontrase con Miguel Rellán, con su novio cura, y siguiera escribiendo y haciendo locuras. Aunque, sobre todo, hay una cosa que a mí me divertía mucho y es cuando Maribel se metía en los casos de su hija para ayudar a resolverlos.

Se ha echado un poco en falta más tramas de Laura y Maribel juntas...

Sí, aunque también está Maribel un poco metida en el ajo. Pero fíjate que cuando se cortó la otra temporada, la última, los guionistas estaban escribiendo mucho en base a la relación madre-hija con los casos a resolver. Eso quedaba muy gracioso viendo a la locaza de Maribel haciendo más cosas.

Tienes la suerte de haber estado en series muy icónicas que han marcado a varias generaciones, como 'Lleno, por favor', Compañeros', 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina'.

'Aquí no hay quien viva' es una serie espléndida, luego se hizo 'La que se avecina' y yo cuando termino la cuarta temporada me despedí por cosas, no quería seguir. Pero sí, efectivamente, tengo la suerte de haber estado en series icónicas , como, además de estas dos, 'Compañeros', que me parece que es una de las mejores series que se han hecho y yo estaba totalmente loca con mi personaje.

Una pena que tuviera ese final tan trágico, ¿no?

Sí, pero bueno, a los personajes les pasan esas cosas. Lo que yo no sabía es que me mataban a mí y se acababa la serie.

Claro, los guionistas no tenían previsto de que acabara 'Compañeros' en esa temporada.

No, no, pero bueno... Estoy muy contenta de mi paso por televisión.

Y respecto a 'Aquí no hay quien viva', ¿cómo vives esta segunda juventud en Netflix? Es como la 'Friends' española que no envejece y llega incluso a generaciones que ni habían nacido cuando se estrenó.

Eso es una señal de que la serie era una ficción muy viva y actual. Era una serie fantástica, a mí me llamaron para hacer un capítulo, luego me dijeron de hacer otro y ya me propusieron quedarme. Yo acepté porque era muy fan de 'Aquí no hay quien viva'.

¿Verías posible un regreso de 'Aquí no hay quien viva' con una TV movie tipo 'Los misterios de Laura'?

No tengo ni idea. No creo ni que se lo esté planteando la productora, porque después de 'Aquí no hay quien viva' ha habido doce temporadas de 'La que se avecina' y ya queda demasiado lejos. De hecho, hay muchísimos personajes que, por desgracia, ya no están. Lo de Laura sí que tiene su sentido, han sido ocho o nueve años los que han pasado y, entonces, perfectamente se puede contar qué ha ocurrido en ese tiempo con estos personajes. Los niños se han hecho mayorcitos, otros se han separado, otros se han juntado... Pero de 'Aquí no hay quien viva' sí se podría hacer una película maravillosa.

Beatriz Carvajal junto al reparto de 'La que se avecina'

Otro fenómeno de la última década es 'La que se avecina', que abandonaste por decisión propia ¿Te hubiese gustado volver de algún modo?

No, no, no, no, no me hubiese gustado volver a 'La que se avecina' de ningún modo. Me fui por otros motivos de ahí y no volvería.

¿De ninguna manera? ¿Ni en un capítulo?

No, no. Ya te digo que no. Les deseo que sigan teniendo mucha suerte y les siga funcionando estupendamente, porque sé que los ve todo el mundo, pero yo no tengo ninguna gana de volver a estar en 'La que se avecina'.

A doña Gregoría sí le tengo cariño, pero no a otras cosas de 'La que se avecina'

Sí, a ella doña Gregoría sí, a lo que no tengo cariño es a otras cosas que no te voy a contar.

¿Te vamos a ver en 'La caza. Guadiana'?

Sí, esta semana me voy a Huelva a rodar.

Beatriz Carvajal en 'La caza'

Eres una de las pocas actrices que va a estar en las tres temporadas.

Claro, porque como no se sabe si soy de verdad o de mentira, puedo estar en cualquier sitio. Es un personaje muy pequeñito pero es muy atractivo y tiene mucha potencia. Las secuencias entre Sara Campos y Caridad son estupendas.

Además tienes un proyecto teatral muy relacionado con 'Los misterios de Laura'.

Es una obra de teatro escrita por Oriol Tarrasón, nuestro compañero de la serie, que se llama "Otra vida". Es una función que tiene de todo, la estrenaremos el 3 de marzo en el teatro Fernán Gómez, aquí en Madrid, y es una obra muy simpática que transcurre en una residencia de ancianos. Como soy anciana hago esas cosas... (risas).

Crucemos los dedos y ojalá tengamos más entregas de 'Los misterios de Laura'.

Ojalá volvamos a hablar por eso.