Por Marien Ponce Soler |

Risto Mejide visitó el pasado 24 de marzo el 'El programa de Ana Rosa' para presentar su última novela titulada "Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastian Bach". En la obra, el autor narra la vida del virtuoso centrándose concretamente en una etapa de su vida, el año en el que muere la esposa del compositor y este se enamora de una mujer 16 años más joven que él. Mejide explicó en la entrevista que siente cierto paralelismo, salvando las distancias, con su historia personal, en la que ha estado casado con la influencer Laura Escanes, 21 años menor que él.

"En este país hay dos millones de personas cuya diferencia edad con su pareja es mayor de 10 años. Dos millones de personas sería la ciudad más importante de este país, después de Madrid", comenzaba a explicar el invitado mientras pasaba de hablar de su novelas a sus experiencias personales. "Pues todavía hoy hay gente que me escribe, por privado lógicamente, diciéndome: '¿Cómo lo haces? Yo he tenido que dejar mi relación por culpa de la presión'", continuaba Risto Mejide, apoyado por Ana Rosa Quintana, quien decía no entender tampoco estos conflictos por los años que se llevan las parejas.

Risto Mejide en 'El programa de Ana Rosa'

"Yo en esa parte de la historia te reconozco que conecto con Bach [...] y no lo hago, insisto, por mí, sino por esos mensajes que recibo. Porque tiene que ser muy duro que te llamen pederasta, te acusen de un delito como la pederastia. Tiene que ser muy duro que la familia mismo se ponga en contra de tu relación simplemente por la diferencia de edad", denunciaba desde el plató de Telecinco. "Tiene que ser muy duro que se rían de ti, se burlen, que hagan comentarios, incluso, desagradables con respecto a tu pareja", terminó diciendo.

Risto Mejide, ¿se siente discriminado?

No es la primera ocasión que el presentador habla en público sobre este tema, de hecho, en la tercera entrega de 'Focus', el nuevo programa de Cuatro, volvía a incidir sobre esto: "Cuando tú discriminas a una persona de raza negra eres un racista. Cuando tú discriminas a una persona que ama a una persona del mismo sexo eres un homófobo. Cuando tú discriminas a una pareja con diferencia de edad no tienes nombre, no existe un término"