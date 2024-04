Por Beatriz Prieto |

Tras su regreso de Honduras con su paso por 'Supervivientes' sentenciado, Carmen Borrego volvió a su puesto de trabajo en 'Así es la vida' el lunes 8 de abril. Un programa en el que trabaja su hijo, José María Almoguera, algo que el formato no olvidó aprovechar al arrancar su emisión con la colaboradora arropada por los presentadores Sandra Barneda y César Muñoz.

José María Almoguera, captado en su puesto en 'Así es la vida' días antes del regreso de su madre

. Pero creo que las cosas se tienen que enfriar", declaró Borrego, consciente de que su hijo estaría en realización, a unos pasos de distancia. No obstante, la malagueña dejó claro que ", yo no sé si él lo tendrá conmigo. Yo desde luego que no". Muñoz quiso saber si no tenía ganas de ver a su hijo: "Yo no quiero ponerle en una situación complicada a él., pero yo jamás lo he hecho, ni lo voy a hacer".

A raíz de la inesperada exclusiva en su contra, Borrego aseguró que "había una situación familiar buena, tanto con él como con ella", tras lo cual confesó que a pesar de todo, como madre, "no deja de dolerle que la gente hable de su hijo". Por eso, la malagueña afirmó que "yo no voy a contribuir a hablar mal de mi hijo ni de su mujer", aunque "tú no puedes obligar a un hijo a quererte". Barneda aprovechó entonces para preguntarle si creía que su hijo la quería: "Yo creo que mi hijo no me quiere bien (...), pero no por esta portada, sino por hace unos meses, que se vio que tuvimos problemas".

"Se me sigue haciendo responsable"

"Yo me mantuve bastante al margen, no me pueden recriminar que haya hablado de ellos en ningún plató", aseguró Borrego al respecto, momento en el que defendió que "yo no fui responsable de lo que ocurrió, yo no hablé mal de nadie, ni he hablado de la familia de su mujer ni voy a hacer". "Su mujer sí habló de mi familia y de mí y de todo eso se me hizo responsable a mí. Y veo que se me sigue haciendo responsable", acusó la colaboradora, para después recalcar que "no soy nada rencorosa", razón por la que, "viendo cómo estoy gestionando esto", "mi familia, que la tengo muy grande, están muy orgullosos de mí".