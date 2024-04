Por Redacción |

La familia Campos es la más mediática. El clan es tema de tertulia en todos los formatos de Telecinco, pero también fuera de la cadena. Colaboradores de todos los magacines opinan de la guerra causada por el hijo de Carmen Borrego, pero también ha reflexionado sobre el asunto Jorge Javier Vázquez.

Jorge Javier Vázquez

Horas después de su regreso, la hija de María Teresa Campos a España descubrió la exclusiva que había dado su hijo. Tras la gala, el presentador catalán opinaba sobre lo ocurrido:. Para que luego digan que tenemos que tener hijos".

Jorge Javier Vázquez ha ido a más en sus redes sociales y no ha dudado en tirar de ironía sobre el revuelo del momento: "Estoy muy contento de no tener novio, que luego te vienen con delitos fiscales. Estoy muy contento de no tener hijos, que luego te salen como la Borrego", expresaba en un vídeo cuando salía el tema de las parejas y las cargas familiares.

Polémica de la semana

Coincidiendo con el regreso a España de Carmen Borrego descubrió los titulares de su hijo, José María Almoguera, y su nuera señalando a la tertuliana como responsable de su separación. La colaboradora no ocultó su decepción: "Todo en la vida tiene un límite y yo he aguantado mucho".