El regreso a España de Carmen Borrego durante la gala de 'Supervivientes' del jueves 3 de abril supuso un duro trago para la concursante, pues fue consciente de las declaraciones que su hijo José María y su mujer, Paola Olmedo, habían ofrecido a la portada de una revista. Fue su hermana, Terelu Campos, la encargada de darle la noticia en una sala de las instalaciones de Mediaset. La colaboradora volvía a pisar Telecinco desde que 'Sálvame' fuese cancelado, esta vez para brindar apoyo a su hermana en uno de sus momentos más complicados. Sin embargo, durante una de las pausas publicitarias, las Campos intercambiaron opiniones privadas sin imaginar que estaban siendo grabadas.

Segundos después de cortar la conexión,para no ser escuchadas, pero no lograron ocultar su conversación., reveló la hermana mayor de las Campos. En ese instante, Jorge Javier Vázquez se acercaba a la sala para recibir a la exconcursante en privado.justo antes de que este abandonase la habitación. "¿Estamos en directo?" preguntaba entonces la superviviente.

Sin embargo, las hermanas se olvidaron rápidamente de las cámaras y se acomodaron de nuevo en las sillas. "No voy a echar una lágrima, no voy a echar una lágrima", repetía una y otra vez Carmen, mientras su hermana aprovechaba para contarle cómo conoció la noticia. "O sea, ¿solo me han hablado porque se ha muerto mi madre?", preguntaba Carmen Borrego a Terelu, que asentía resignada, y añadía que "debe estar revolviéndose arriba o donde esté la pobre". "No hubieran tenido cojones de hacer esto con mamá viva", aseguraba Terelu Campos, mientras su hermana parecía estar convencida de quién había tomado la iniciativa en esa exclusiva. "Esto está detrás quien está", confesaba Borrego.

Respecto a la separación, Carmen Borrego se sentía algo desubicada y preguntaba a su hermana si finalmente su hijo y Paola seguían juntos o no. "Es que de la separación hablan dos mierdas", respondía Terelu, que parecía no creerse demasiado la decisión de la pareja. "En la exclusiva dice que se arrepiente de haber vendido la boda y ahora hace una exclusiva para decir que se arrepiente", comentaba la hermana mayor entre risas de resignación. "No conozco a nadie que haya hecho una exclusiva para decir que se arrepiente de haber hecho una exclusiva", aseguraba Carmen.

"Ellos sabían que te ibas a poner muy dramática", decía entonces Terelu, satisfecha con la calmada actitud de su hermana. "Pues fíjate qué chasco se han llevado", respondía tajantemente Borrego, que añadía tener su conciencia "meridianamente clara" y lanzaba un dardo a su hijo y su nuera: "a ver cómo la tienes tú". "¿Me lo dices o me lo cuentas?", preguntaba Terelu de manera irónica mientras esperaban a reanudar la conexión en directo.

No hubo drama

Después de ver las imágenes en 'Supervivientes: Conexión Honduras' y ante las acusaciones de José María Almoguera en la exclusiva acerca de la actitud dramática de su madre, Carmen Borrego respondía en plató preguntada por Sandra Barneda. "No, no he sido dramática. Lo siento hijo, esta vez no he sido dramática", decía la exconcursante. La presentadora indagaba entonces sobre el origen de la situación, a lo que Borrego respondía: "Que la relación se ha retomado tras la muerte de mi madre no es verdad, lo puedo demostrar. Que él evidentemente, en ese momento, me apoyó más porque era un momento muy duro en mi vida, sin lugar a dudas. ¿Se lo tengo que agradecer? Creo que no, es mi hijo, es lo normal". Toda una declaración de intenciones de esa conciencia tranquila de la que hablaba la colaboradora.