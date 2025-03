Ana Fernández confirma el regreso de 'Los protegidos: A.D.N.' con una nueva temporada

Por Beatriz Prieto |

Después de cumplirse dos años desde que concluyó la emisión de 'Los protegidos: A.D.N.', Ana Fernández, la actriz encargada de dar vida a Sandra en la serie de Atresmedia, dio una gran noticia a sus fans en plena emisión de 'Pasapalabra': 'Los protegidos' sumará una temporada más, la tercera de esta nueva etapa tras su regreso en 2021, nueve años después de concluir su primera etapa tras tres primeras temporadas.

"Yo he venido a contar una cosa muy importante. No lo he contado en ningún sitio, vengo a dar una exclusiva", declaró Fernández en 'Pasapalabra', donde comunicó oficialmente que "vuelven 'Los protegidos'". "¿Ya estáis en ello?", indagó Roberto Leal. "La verdad es que tengo muy poca información. Creo que están escribiendo y sé que, en breve, ya empezaremos a rodar. La familia Castillo vuelve a Atresplayer, otra vez", declaró la actriz.

El reparto principal de 'Los protegidos: A.D.N.'

Fernández, de hecho, recordó que "siempre estamos como regresando" antes de mencionar el regreso de la serie casi una década después de su supuesto final, por entonces con 'Los protegidos: El regreso': "Y luego 'Los protegidos: A.D.N.'. Esta nueva no sé cómo se va a llamar". "Estamos todos vivos, la familia está dispuesta, tiene ganas y siempre que tengamos a nuestra vecina Gracia Olayo, pues todo irá bien", añadió la actriz, con humor.

Unos rostros muy familiares

La renovación de la serie se dio dos años después de que concluyera 'Los protegidos: A.D.N.', la segunda temporada de la etapa más reciente de la ficción de Atresmedia, que arrancó en 2021 con 'Los protegidos: El regreso'. Por entonces, la serie trajo consigo a actores de las temporadas originales, emitidas en Antena 3 entre 2010 y 2012, como la propia Fernández, Luis Fernández 'Perla', Antonio Garrido, Daniel Avilés, Mario Marzo o la ya mencionada Olayo. Un reparto que se amplió con fichajes como los de Maggie García y Cosette Silguero, y que, como ha dado a entender Fernández, regresarían seguramente en los nuevos episodios, a falta de una confirmación oficial.