Así ha sido el regreso de Samantha al universo de 'Sexo en Nueva York' con su cameo en 'And Just Like That 2'

Por Redacción |

Esta noticia contiene spoilers

La complicada relación personal y profesional entre las actrices Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall podría dar para una serie. Ambas podrían protagonizar su propio 'Feud' que recogería su enemistad durante el rodaje de la serie 'Sexo en Nueva York' y sus posteriores entregas cinematográficas. En los últimos años, hemos asistido a cruces de declaraciones de ambas estrellas, algunos más endulzados y otros más a degüello. Pero, cuando nadie imaginaba que podría ocurrir, Samantha Jones aparece en 'And Just Like That' y protagoniza uno de los cameos más sonados de la ficción estadounidense.

Samantha Jones (Kim Cattrall) en 'And Just Like That...'

Este jueves, 24 de agosto,, titulado "La última cena, segunda parte: Principal",. Eso sí, como ya se publicó, la británica no ha coincidido en ningún momento ni con sus compañeras de reparto ni con Michael Patrick King , productor de la serie, ya que era su condición para participar en esta secuela.

No hay que esperar demasiado para disfrutar de su cameo porque la actriz aparece en la secuencia de arranque del episodio. Carrie entra en su apartamento y recibe la llamada de su amiga Samantha, que se encuentra dentro de un coche conducido por un chófer. "Mi vuelo tiene un retraso de tres horas, Carrie. Es del todo imposible que llegue a tiempo", comienza diciendo Jones. "Miranda y Charlotte me lo han contado todo. ¡Yo quería sorprenderte!", añade en relación a la cena de despedida que Bradshaw organiza en su clásico apartamento antes de mudarse a una enorme casa. "Pues lo has conseguido, ¡menuda sorpresa!", responde Carrie.

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) poniendo el manos libres en 'And Just Like That...'

"Esta puta niebla se ha levantado, pero la tripulación todavía no. Joder, qué cabreo tengo", explica Samantha para justificar su ausencia en la fiesta. "Ya nos vemos mañana", afirma Carrie, esperando reencontrarse con su amiga en Nueva York, pero eso nunca ocurrirá. Al menos, no en esta segunda temporada. "Cariño, ya me he ido de Heathrow. Tenía el vuelo de vuelta a primera hora de la mañana", explica Samantha. "Oye, espera. ¿Ibas a venir hasta Nueva York solo para una noche?", responde una sorprendida Bradshaw.

Poco más de un minuto de cameo

Mientras suena de fondo la banda sonora de 'Sexo en Nueva York', Samantha Jones asegura que quiere despedirse del apartamento "como merece" y le pide que ponga el manos libres para dedicarle unas palabras: "Gracias por todo. Has sido un piso fabuloso de cojones". "Samantha, te noto muy refinada", bromea Carrie, a lo que esta responde: "¿Quién es Samantha? Soy Annabelle Bronstein de Marsella".

Tras esta broma, Samantha les desea "una gran noche" a sus amigas y cuelga, colocándose el móvil sobre el pecho y esbozando una cálida sonrisa. Así finaliza la aparición estelar de Kim Cattrall, que se limita a una llamada de teléfono que dura poco más de uno minuto. Aunque no parece que vaya a ocurrir, el hecho de que 'And Just Like That' esté renovada por una tercera temporada abre la puerta a su posible regreso. ¿Ha sido esta la despedida definitiva Samantha Jones?