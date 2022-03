Las 12 reinas de 'Drag Race España 2' desmontadas: Así son out of drag

El 17 de marzo de 2022, Atresplayer Premium publicaba las primeras imágenes de la segunda edición de 'Drag Race España' que se estrena el 27 de marzo en la plataforma de Atresmedia. En ellas, hemos podido ver los primeros looks con los que las 12 reinas pisan por primera vez el taller de trabajo, adelantando sus entradas.

De izquierda a derecha: Onyx, Sharonne, Diamante Merybrown, Samantha Ballentines

Además de ver sus looks, en el tráiler de 'Drag Race España 2' también hemos podido ver cómo Supremme de Luxe, presentadora del formato, se come la pasarela con un vestido de color verde que quita el hipo. No obstante, algo que ha llamado la atención más todavía ha sido poder ver los totales de las 12 reinas desmontadas.

De izquierda a derecha: Drag Sethlas, Marina, Marisa Prisa, Venedita Von Dash

De esta manera, así es cómo veíamos a Ariel Rec, Diamante Merybrown, Drag Sethlas, Estrella Xtravaganza, Jota Carajota, Juriji Der Klee, Marina, Marisa Prisa, Onyx, Samantha Ballentines, Sharonne y Venedita Von Däsh out of drag, lo que significa en español, fuera del drag.

En las imágenes del programa, producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado con Passion Distribution a favor de WOW (World of Wonder), es posible observar el taller y el plató del programa, que son más grandes en comparación a los de la primera edición.

De izquierda a derecha: Estrella Xtravaganza, Ariel Rec, Juriji der Klee, Jota Carajota

Muy prometedor

Tras descubrirnos las identidades de las 12 reinas que concursan en 'Drag Race España 2', el tráiler nos presenta también cómo las participantes se enfrentan al primer minireto de la edición, dejando entrever la competitividad de todas ellas y lo que parece ser una temporada de lo más prometedora.