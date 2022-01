Michelle Visage es a 'Drag Race' casi tanto como RuPaul. O más. Además de juzgar la versión original americana y el 'All Stars', es jurado de la versión británica, la australo-neozelandesa, 'Celebrity Drag Race', 'UK vs World' y hasta de 'Queen of the Universe', este último sin el propio RuPaul.

Ahora, la mocatriz americana ha desvelado que también pudo haber formado parte del panel de jueces de 'Drag Race España'. En una entrevista a DigitalSpy, Visage asegura que "si pudiese hablar italiano fluido -y ya puedo hablar español fluido- estaría haciendo todos los países".

Visage explica que durante la pandemia estuvo tomando clases de español y se dirigió a los productores de World of Wonder para ofrecerse como miembro del jurado de la versión local. Desafortunadamente, los productores rechazaron su oferta, aunque ella afirma que "en mi cabeza los acentos me salen realmente bien. Pienso que sueno como una nativa, aunque ellos no terminaron de creérselo".

Estaría en más si no fuese por la pandemia

Preguntada por en qué otras versiones internacionales le gustaría participar, Michelle Visage asegura rotunda que "en todas. Ni estoy exagerando. Canadá a veces graba al mismo tiempo que nosotros y por eso no estoy ahí. Ya lo hice una vez. Coger un avión de Londres para rodar un episodio de Canadá".

Michelle Visage, jurado de 'Drag Race'

El problema, en este caso, es la pandemia. "Las cuarentenas y los confinamientos son un gran problema, sino estaría haciendo apariciones esporádicas en más formatos. Pero es muy difícil tener que esperar dos semanas de cuarentena para luego grabar un solo episodio. A los productores no les compensa".

'Drag Race España' regresará a Atresplayer este año. La decimocuarta entrega de 'RuPaul's Drag Race', por su parte, ya ha arrancado en WOW Presents Plus.