El reivindicativo mensaje de Netflix en Chueca: "Si miran, que miren"

Si hay una plataforma de streaming que sin duda apuesta por la diversidad, esa es Netflix. Son decenas las series y programas en los que hay tramas relacionadas con el colectivo LGBTI+ y es además evidente para todos que encontramos infinidad de personajes que sin duda visibilizan esta orientación sexual en sus series. Por ello no sorprende que una vez más más sus responsables hayan decidido decorar la estación de Metro del madrileño barrio de Chueca para celebrar el Orgullo LGBTI+ de Madrid. Al igual que ha sucedido en los últimos años, Netflix ha decidido llenar las paredes del recinto de más color y diversidad que nunca, esta vez de la mano de sus personajes más icónicos.

Carteles de 'Élite' y 'Las chicas del cable'

Si el año pasado fue 'Paquita Salas' y su "pluma" la que se instaló en Chueca durante el MADO 2019, en esta ocasión Netflix ha apostado por algunos de los personajes LGBTI+ de sus series más icónicas. "Si mira, que miren" es el lema elegido esta vez para dejar claro que sí, nadie puede dejar que se pisoteen los derechos de un colectivo y nadie tiene derecho a rechazar a nadie por su amaneramiento, por su forma de vestir o por a quién ama. Netflix ha querido dar una vez más un golpe sobre la mesa y dejar claro que en el Orgullo, pero también el resto del año, si alguien quiere mirar por cómo somos, por lo que hacemos o por cómo lo hacemos... que miren.

El universo 'Élite' llega a Chueca

Las paredes de toda la estación han sido decoradas con un enorme arcoíris mientras que en el suelo encontramos de forma múltiple el logo de la plataforma y el lema "si miran, que miren". Paralelamente, se han instalado también una serie de carteles en los que encontramos a algunos de los personajes más famosos de la ficción Netflix. En el terreno español, 'Élite' es sin duda una de las protagonistas de la campaña, contando con dos carteles en la estación. Uno lo protagonizan los personajes de Omar y Samuel (Itzan Escamilla) con la frase: "Si tu amigo sale del armario, dile que todo está bien", en referencia al personaje de Omar Ayuso. En el otro, encontramos a Ander (Arón Piper) y Guzman (Miguel Bernardeau) con la frase: "Creerte que le vas a gustar a tu compañero de clase porque es gay es muy 2008", evidenciando el pensamiento que muchos jóvenes tienen a día de hoy y que sí, es intolerable.

Entrada Metro Chueca (Madrid)

'Las chicas del cable' vuelven a la estación

Pero no son los únicos, Carlota (Ana Fernández) y Marga (Nadia de Santiago) de 'Las chicas del cable' centran otro de los carteles, en esta ocasión con la frase: "Dejar de ser amigas solo porque te diga que es lesbiana, es de antes de 1928". Por otro lado, también encontramos al personaje de Klaus Hargreeves (Robert Sheehan) de 'The Umbrella Academy' con la frase: "No dramatices. Que tu hermano sea gay no es el fin del mundo" mientras que 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' también tiene espacio con el personaje no binario, encarnado por Lachlan Watson: "Si tu amigo te pide que le hables en masculino, dile que orgullosa que estás de él". Reseñar por último las frases sobre el personaje de Eric (Ncuti Gatwa) de 'Sex Education' que protagonizan dos carteles. "Que tu mejor amigo salga maquillado no cambia nada, sigue siendo tu mejor amigo con sombra de ojos" por un lado y "Si tu hijo está seguro e quién quiere ser, celebra su valentía", por otro.

Carteles de 'Élite' y 'Sex education'

Netflix y el Orgullo, una unión perfecta

Evidentemente no es la primera vez que la estación del Metro de Chueca termina siendo decorada gracias a Netflix. En el año 2017, el lugar fue decorado al completo con dibujos de sus personajes más famosos bajo el lema "Rainbow is the new black" mientras que en 2018 la protagonista de la campaña LGBTI+. Paralelamente, y más allá del Orgullo, en Puerta del Sol pudimos ver carteles gigantes de algunas de sus producciones más conocidas como 'Las chicas del cable', 'Narcos' u 'Orange is The New Black' y de nuevo las estaciones de Metro fueron el lugar elegido para promocionar 'GLOW' o RuPaul con originales campañas.