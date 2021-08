El verano es la estación del año por excelencia que nos muestra las combinaciones de parejas más inesperadas posibles. Este es el caso de Amor Romeira y Carla Vigo, la sobrina más televisiva de la reina Letizia, cuya profesión es el diseño. De hecho, esta última no dudó en celebrar su cumpleaños junto a un grupo de amigas entre las que se encontraba la exconcursante de 'Gran Hermano 9'.

La reina Letizia Ortiz a la izquierda, Amor Romeira y Carla Vigo a la derecha

No obstante, la reina Letizia habría mostrado su "preocupación" ante esta repentina unión: una videollamada en 'Solos on the beach', el reality de Mitele plus, hizo que los teléfonos de Zarzuela se levantasen. Así lo desveló el periodista Jaime Peñafiel durante la mañana del domingo 22 de agosto en 'Socialité'. ¿Ha llegado esta amistad a poner nerviosos a los miembros de Casa Real?

El formato de La fábrica de la tele fue más allá y contó con el testimonio de Juan Luis Galiacho: "Tienen miedo de que Carla desvele secretos de la familia, que la niña se les vaya de las manos. [...] Es que va a intervenir el CNI". Por esta razón, le habrían pedido a Carla Vigo que mantenga un perfil más bajo en lo referente a las redes sociales. Cabe destacar que en el evento mencionado previamente, Raquel Rodríguez y Viviana Rodríguez, más conocidas como Las Mellis, estuvieron presentes.

Un mensaje de Amor para doña Letizia

Cierto es que Amor está presente en muchas trifulcas protagonizadas por personajes televisivos, pero quiso mandar un contundente mensaje a Letizia Ortiz: "Estoy harta de que cuestionen mi relación con Carla, yo he ayudado mucho a esa niña y nunca traiciono a mis amigos, yo nunca cuento lo que mis amigos comparten conmigo", sentenció.