Miguel Frigenti y Amor Romeira han protagonizado un duro enfrentamiento en 'Solos on the beach', el programa de Mitele Plus en el que dos rostros conocidos tienen que convivir, mientras las cámaras les graban veinticuatro horas al día. La exconcursante de 'Gran Hermano 9' recibió el martes 17 de agosto la visita del periodista que, tras una discusión, tuvo que abandonar el pisito.

Amor Romeira y Miguel Frigenti en 'Solos'

El colaborador de 'Sálvame' se presentó en el habitáculo, después de las críticas de la canaria, quien lo tachó de "envidioso" y "basura", para enfrentarse a ella. "Cariño yo no necesito tener amigos famosos porque yo tengo una profesión. La que necesita tener amigos famosos para hablar de su vida y ser alguien eres tú. ¡Parásito!", le contestaba el periodista.

Sin embargo, la inquilina del pisito no se quedaba callada y le preguntaba qué amistades tenía el tertuliano. "Tú no tienes, porque para tener amigos hay que tener valores y dignidad. Vienes aquí, a mí casa, ¿a decirme qué?", le rebatía. Y añadió después: "Eres una mala persona, falsa y rata televisiva, que vendes a todo el mundo por una silla", haciendo alusión a las declaraciones de Frigenti en el polideluxe sobre Rocío Carrasco, cuando afirmó que llegó a defenderla porque sabía que así iba a tener más días de trabajo en el formato de La fábrica de la tele.

¡¡La que se ha liado!! ???? @MiguelFrigenti ha salido del Pisito pero ha vuelto a entrar al cara a cara con amor https://t.co/SYy5yTBwPt #Solos17A pic.twitter.com/ayftOPkd90 — Solos (@solosmitele) August 17, 2021

Frigenti se va del pisito

La discusión subió de tono y ambos entraron en un cruce de reproches en directo. "Vives de las miserias de los demás, eres una garrapata", le gritaba el periodista. Sin duda, una de las discusiones más duras que se han vivido en el reality. "Cuando yo me siento, lo hago con la verdad y hablo de mi vida y de lo que me salga del coño", afirmaba Amor y rebatía: "Tú vendes por tres duros a las personas, yo no he vendido a ningún amigo mío", zanjaba la influencer mientras que Frigenti abandonaba el pisito.