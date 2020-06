El reparto de 'La que se avecina' se despide de Mirador de Montepinar: "Este edificio ha hecho historia"

Todavía no sabemos qué pasará con 'La que se avecina', que tras su duodécima temporada vivirá un cambio sustancial, pero antes de que vivamos ese giro ha llegado el momento de que el equipo de la serie se despida del plató que les ha acogido durante trece años. Tras retomar un rodaje paralizado por el coronavirus, las redes sociales de los protagonistas de la ficción de Mediaset se han inundado de mensajes de despedida, ya que han grabado sus últimas escenas en el set que recrea esa alocada urbanización de la periferia.

Ayer terminamos de grabar en el edificio de LQSA. Tuve mi momento de intimidad y zumbe y me paseé por el decorado dándole las gracias por estos 13 años en que ha sido nuestra segunda casa (o la primera, según el caso). #AdiosMontepinar pic.twitter.com/9j57O7IWM9 — Alberto Caballero (@alber_caballero) June 17, 2020

Uno de los mensajes más sentidos ha sido el compartido por Alberto Caballero, guionista y cocreador de la sitcom, a través de su cuenta de Instagram: "Tras 17 años juntos (porque muchos somos los mismos que en 'Aquí no hay quien viva') seguimos con ganas de seguir inventando historias allá donde nos lleve la vida. Gracias a todos los que viéndonos lo habéis hecho posible. Nos habéis dado un modo y sobre todo una filosofía de vida. Viva la comedia y bravo por la gente maja." Ese adiós al equipo ha ido acompañado de otro mensaje dedicado exclusivamente al plató: "Tuve mi momento de intimidad y zumbe y me paseé por el decorado dándole las gracias por estos 13 años en que ha sido nuestra segunda casa (o la primera, según el caso)."

Un plató para el recuerdo

Entre el reparto tampoco han faltado las palabras y las imágenes emotivas, como evidencia el post de Instagram de Vanesa Romero: "Gracias por tanto Mirador de Montepinar. Gracias a la vida por haberme dejado disfrutar de ti... Se apaga tu luz, pero en nuestros corazones seguirás brillando eternamente. Siempre te recordaré con una gran sonrisa. Este edificio ha hecho historia, ha hecho feliz a taaanta gente... Gracias Laura y Alberto Caballero por hacer los sueños realidad... Hasta siempre Montepinar."

Por su parte, Pablo Chiapella ha hecho referencia a uno de los elementos más distintivos de Amador: "Al final echaré de menos el tanga. Cierres épicos, adiós Montepinar. Te llevo en el cuore." Otro veterano en dedicar su particular homenaje ha sido Jordi Sánchez: "Hasta siempre Montepinar. Y muchas gracias por estos maravillosos años." Y, por último, Macarena Gómez ha reflexionado acerca del espacio donde ha invertido más de una década: "Adiós para siempre al plató donde he grabado estos 12 años. Gracias, gracias, gracias por todo este tiempo y por todo lo que he aprendido de mis compañeros."