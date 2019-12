La reportera viral de la Lotería confiesa que en realidad no ganó el Gordo: "Me he contagiado de la alegría"

Como parte de la programación especial de La 1 para cubrir la retransmisión del Sorteo Extraordinario de Navidad del 22 de diciembre, varios reporteros se desplazaron a los puntos de venta en los que se habían repartido los principales premios. Ese fue el caso de Natalia Escudero, reportera de 'La mañana', que realizó una conexión en directo desde un bar de San Vicente del Raspeig (Alicante), donde se habían vendido cuarenta décimos del Gordo.

Natalia Escudero reconoce que no le tocó el primer premio

Ante la sorpresa de María Casado en plató, la reportera confesaba eufórica que le había tocado el primer premio de la Lotería de Navidad y lo celebraba entre gritos de alegría con el resto de premiados. La periodista, presa de la emoción, afirmaba: "¡Que mañana no voy! ¡Mañana no trabajo!". El vídeo en el que Escudero mostraba ante las cámaras su alegría se hizo viral en las redes sociales en pocos minutos.

Pero lo cierto es que a Natalia Escudero no le tocó el Gordo, aunque sí "un buen pellizco". Ella mismo lo admitió más tarde ante las cámaras de TVE y en su cuenta de Twitter. La reportera vio cómo una lluvia de críticas se sucedían en dicha red social criticando, primero, su falta de profesionalidad al mostrarse tan exaltada y, segundo, su pérdida de credibilidad al mentir a los espectadores en directo.

Responde en Twitter

La reportera ha pedido disculpas por lo sucedido a través de Twitter, pero también ha querido defenderse de las críticas explicando por qué reaccionó así en su conexión en directo: "Los últimos meses están siendo difíciles para mí por motivos personales, y por primera vez la diosa fortuna me había sonreído con un pellizco. Me he contagiado de la alegría del resto de agraciados".

Escudero también recalca que no considera que haya mentido ni manipulado: "En mis 25 años de carrera como periodista siempre he ido con la cabeza bien alta y la conciencia tranquila por mi riguroso y contrastado trabajo". Ha concluido diciendo que nunca se prestará a la manipulación de la información: "Respeto a todos los profesionales que por audiencia matan, roban testimonios, ficcionan noticias... pero Natalia Escudero jamás se ha prestado a ello".