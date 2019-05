Un reportero de 'Todo es mentira', agredido por un miembro de seguridad de Vox: "Me quedé sin respiración"

Apenas dos días después de que dos reporteros de 'Todo es mentira' sufrieran sendas agresiones al tratar de entrevistar a diversas figuras políticas de cara a las elecciones del 26 de mayo, un nuevo profesional del programa ha vuelto a denunciar un episodio parecido. En esta ocasión, David Moreno se encontraba cubriendo la noche electoral desde la sede de Vox de Madrid, cuando fue apartado de los miembros del partido por un miembro de seguridad que no tuvo problemas en agredirlo en el proceso.

Un militante de Vox agrede a David Montero, reportero de 'Todo es mentira'

A pesar de que el equipo de 'Todo es mentira' no recibió el permiso del partido político para ingresar en la sede, David Moreno se quedó a las puertas, donde algunos militantes de la formación verde protestaban ante la negativa de un miembro de la seguridad a dejarles entrar. La misma persona que, de hecho, placó al reportero de Cuatro mientras trataba de hablar con algunos miembros del partido, como Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, tal y como ha mostrado el programa y ha contado el reportero. "Ahí se empezó a calderar el ambiente", relató Moreno.

"Nuestra misión es hacer nuestro trabajo siempre y a veces nuestra misión es preguntar cosas que quizás no quieran oír", confesó el reportero, refiriéndose a los miembros de Vox que, aun así, "les habían atendido perfectamente". "Este señor comienza colocando el brazo, impidiendo mi trabajo. Algo que suele pasar, es habitual. Llegamos a tener contacto físico, pero no una agresión", relató Moreno. "Hay otra persona, que si os fijáis tapa la cámara con unos papeles, y en ese momento es cuando me da dos codazos en la barriga", prosiguió el reportero, que confesó que "le habían dolido".

"Me ha costado procesarlo"

Risto Mejide y David Moreno en 'Todo es mentira'

"De hecho, hay un momento en el que hasta me quedo sin respiración, pero también estoy sorprendido", confesó el David Moreno, que no comprendía en su momento cómo podía estar pasando algo así con cámaras delante. "Sin darme cuenta, me zarandea y me lleva contra una furgoneta", relató el profesional, antes de contar que Iván Espinosa había intervenido entonces y le había pedido disculpas. De hecho, el reportero desveló más adelante que el político se había mostrado muy atento e incluso lo había llamado a la mañana siguiente para comprobar cómo se encontraba.

El agresor fue apartado entonces por la policía, que preguntó a Moreno si quería denunciarlo. "En ese momento, dije que no. Me ha costado un poco procesar todo lo que ha ocurrido", admitió el reportero, que se había dado cuenta de lo sucedido "realmente" cuando "vio las imágenes". Unas palabras ante las que Risto Mejide no dudó en pronunciarse. "Yo, como compañero tuyo, te voy a rogar que sí interpongas la demanda. Esta gente no merece quedar impune. Esta gente merece que se les caiga la cara de vergüenza delante de un juez", declaró el presentador. "A ver quién va a ser la derechita cobarde ahora", reprochó Mejide, tras revelar que les habían dado la oportunidad de disculparse en el programa y lo habían rechazado.