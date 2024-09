Una residencia de mayores celebra sus fiestas con una misa y un concierto de Leticia Sabater

Por Redacción |

Leticia Sabater es una de las pocas artistas españolas que puede presumir de haber realizado más de 100 bolos durante el verano de 2024 y más de 200 shows en lo que llevamos de año. Incluso ha llegado a tener siete shows a la semana en diferentes puntos del país. Aunque no siempre se valora, la polifacética cantante continúa siendo un reclamo en toda fiesta que se precie, ya sean públicas, privadas, de pueblo, discotecas o cualquier lugar en el que pueda realizar su espectáculo.

Leticia Sabater

Pero Leticia Sabater, siempre lista para sorprender, ha decidido llevar su música a un público diferente, y lo hará el próximo 2 de octubre en Zaragoza,. Sí, lo has leído bien.y 'Toma Pepinazo', en lo que promete ser un show inolvidable. Y por si fuera poco,

"Me ha sorprendido bastante esta llamada, pero también es verdad que en mis conciertos hay desde niños hasta abuelitos. Soy de las pocas artistas, junto a Alaska, que llegan a todas las generaciones", afirma Sabater a FormulaTV. "No te olvides que la tercera edad es un público que ha crecido conmigo porque tienen nietos y me han visto con ellos", añade.

Aunque Leticia Sabater seguirá fiel a su identidad como artista, sí adaptará su show para que sea más afín a su público más maduro. "Haré algunas versiones gusten a los asistentes. Al final, es un público que conozco bien porque son como niños grandes. He trabajado mucho con los peques y sé qué hacer en un concierto para que les guste", explica. "Esta es la primera vez que actúo en un geriátrico y me lo tomo una especie de fiesta de empresa donde van a ir también sus familiares", añade.

Leticia Sabater presentará el 'Grand Prix' (de Borja)

Pero antes de este evento tan especial, Leticia Sabater se convertirá este miércoles en la conductora del 'Grand Prix', retomando así su faceta de presentadora. No, no ha fichado por RTVE para sustituir a Ramón García. La catalana será la presentadora de una réplica del popular concurso que se realizará en la plaza de toros de Borja (Zaragoza). Los vecinos que participen en los retos se enfrentarán a los payasos mareados, carreras de sacos, los siameses, fútbol vaca, sillas musicales, piratas y Tancredo. Posteriormente, la cantante realizará un pequeño concierto adaptado a un público muy familiar.