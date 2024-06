Por Beatriz Prieto |

El lunes 24 de junio, 'El hormiguero' arrancó la semana con una insólita invitada, Leticia Sabater, quien pisaba el plató del exitoso programa de Antena 3 por primera vez. Lejos de mostrarse cauta, la catalana decidió darlo todo de forma bastante literal, hasta el punto de protagonizar conversaciones de lo más surrealistas con Pablo Motos, quien sorprendió con un beso en la boca antes de que acabara subiéndose a la mesa del programa para bailar.

Pablo Motos, en shock al ver a Leticia Sabater sobre la mesa de 'El hormiguero'

La invitada irrumpió en el plató al ritmo de su tema "Titi, cómeme el toto" y lo dio todo con el público y el presentador, sobre el que incluso llegó a saltar para que la cogiera en brazos., confesó Motos, antes de dar paso a una entrevista en la que Sabater subrayó el hecho de que "siempre les ha costado mucho más a las cadenas de televisión confiar en mí, que al público", antes de

Asimismo, la presentadora aprovechó para besarlo en los labios cuando dio paso a publicidad, con el aviso de que "tengo otro regalito para ti", con el que adelantaba uno de los momentos más surrealistas y quizás tensos para el equipo: al retomar la emisión, se subió sobre la mesa del plató sin previo aviso. Un gesto con el que Sabater quiso hacer bailar al público con una cancioncilla en honor a 'El hormiguero', con la que les animaba a saltar. "¡No, no saltes! Que la mesa no aguanta", advirtió Motos, mientras la invitada recibía indicaciones fuera de cámara y acababa volviendo a su silla. "En muchos programas de televisión, la gente se sube a la mesa. Pero es que aquí hay unas hormigas dentro", explicó Jorge Salvador.

"¿Sabes que esto se está emitiendo?"

Con la situación más calmada, Motos abordó la reconstrucción del himen de Sabater, a la que se sometió porque "no me entraban cuando eran muy grandes". "Yo ya he dejado a varios por tenerla muy grande", confesó la invitada, en medio de su relato, que Motos interrumpió para reconocer que, "de todas las respuestas que me ibas a dar, la última que me esperaba era esta". Ante la insistencia de la catalana en seguir hablando del tema, el presentador se mostró más claro: "No sigas con los detalles, que me estoy volviendo loco. Ya te he entendido". No obstante, Sabater continuó divagando y acabó hablando de cómo solía ser la "primera vez" para las mujeres, despertando risas, aplausos y exclamaciones sorprendidas.

"Tengo la sospecha de que se me ha ido el programa de las manos", comentó el presentador, tras lo cual preguntó a su invitada si "eres consciente de que esto se está emitiendo". "Sí, pero también consciente de que el sexo es una cosa normal", respondió la aludida, momento en el que bromeó con el hecho de estar "mirando a Jorge Salvador a ver si me va a echar del plató, pero veo que de momento todavía no". "Está paralizado, ha entrado en shock y se queda como un muñeco de cera cuando pasan estas cosas", apuntó Motos, con humor, antes de continuar con una entrevista que concluyó con un abrazo entre el valenciano y la catalana, muy agradecida.