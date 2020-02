La creadora de 'Lizzie McGuire' pide que el paralizado revival salte de Disney+ a Hulu

El futuro del revival de 'Lizzie McGuire' sigue siendo un misterio. Tras el despido de su showrunner, Terri Minsky, durante el rodaje, la producción del proyecto quedó detenida de forma indefinida. Casi dos meses después de ese aparatoso revés, la ficción original de Disney+, que debía retomar las aventuras vitales de su protagonista una vez entrada en la treintena, no ha dado muestras de recuperación, y la razón no es otra que el tono mostrado por la serie, que no sería del gusto del gigante del entretenimiento para su recién nacida plataforma de streaming.

Hilary Duff y Lalaine en 'Lizzie McGuire'

La primera en dejar entrever esta complicada situación ha sido la propia Hilary Duff, que a través de sus Stories de Instagram se hizo eco de la noticia de que 'Love, Victor', la serie inspirada en "Con amor, Simon" iba a saltar de Disney+ a Hulu porque su contenido no era demasiado familiar. En su publicación, la protagonista de 'Lizzie McGuire' subrayaba la palabra "familiar" y añadía un "Me suena de algo", que despertaba dudas acerca del revival de su mítica serie.

Poco después, Minsky, creadora también de la ficción original, ha hablado con Variety para indagar en la situación que llevó a su despido: "Estoy orgullosa de los dos episodios que hicimos. Hilary tiene un enfoque de la Lizzie McGuire de 30 años que tiene que ser visto. Es algo maravilloso de ver. Me encantaría que la serie existiera, pero idealmente me gustaría que recibiera la oportunidad de saltar a Hulu para hacerla como la estábamos haciendo."

De esta manera, la creativa solicita que 'Lizzie McGuire' pase por el mismo filtro que 'Love, Victor' y 'High Fidelity', que también fueron descartadas por Disney+ para acabar recalando en el servicio hermano. "Esa es la parte de la que no sé absolutamente nada. Para mí es relevante que esta serie fuera importante para tanta gente. Sentía que quería hacer una serie que mereciera toda esa devoción," añadía Minsky, cuyo punto de vista fue expuesto y aprobado por Disney antes de comenzar el frustrado rodaje.

Cambio de perspectiva

Fue cuando el rodaje, que arrancó en noviembre, se detuvo temporalmente a comienzos de enero cuando irrumpió la noticia de la marcha de Minsky, de la que tanto Duff, el equipo de guion y el de producción se enteraron a través de internet. Según las fuentes de Variety, Duff no estaría nada contenta con ese despido, por lo que el destino del revival es un mar de dudas, aunque Disney ya estaría buscando un nuevo showrunner que se ajuste a sus exigencias de un contenido más blanco.