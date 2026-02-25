Por Adrián López Carcelén |

Ricardo Arroyo, el actor que dio vida durante más de una década a Vicente Maroto en 'La que se avecina', ha revelado en 'El tiempo justo' que lleva casi dos años ingresado en una "clínica de descanso". Fue Álex Álvarez el periodista encargado de dar la noticia, asegurando que ha sido difícil dar con él: "Llevamos casi seis meses intentando localizarle".

"Me pudo el estrés. Llegó un momento que dije 'hasta aquí'. Fui de urgencias y de una clínica pasé a otra y de otra a otra", ha desvelado Arroyo, que afirmó que no fue la fama la que lo llevó hasta esta situación, sino "la prisa". "El estar trabajando un día, llegar a casa a las ocho o nueve de la noche, ponerte a cenar, ponerte a estudiar y levantarte al día siguiente a las seis o siete de la mañana para ir a trabajar", relató el actor. Ahora, Arroyo se recupera del estrés acumulado en una residencia en la que paga 3.000 euros al mes.

Ricardo Arroyo interpretó durante 15 temporadas a Vicente Maroto en 'La que se avecina'

"Me falta tener memoria. De todo, de ser un tío normal. Voy cada vez mejor. Tengo que andar con cuidado, los pasos, que no me maree. He tenido casi 20 caídas por la calle", ha confesado el actor, que ha desvelado que aún le queda camino por recorrer hasta la recuperación. "La gente de la calle me viene a ver y me dice: 'Vente, vente, que ya estás bien, que te veo muy bien, vete para casa'. Y los de aquí me dicen: 'Espérate, estate tranquilo, que todavía te queda'. Mi lucha es para salir", relató Arroyo.

Abandonado por sus compañeros de trabajo

Ricardo Arroyo y Beatriz Carvajal formaron un matrimonio ficticio en las primeras temporadas de 'La que se avecina'

Al ser preguntado por el apoyo que ha recibido por parte de sus compañeros de industria, el actor ha sido tajante. "Pues no. Aquí, cuando tienes popularidad o estás trabajando, eres la hostia.", ha sentenciado Arroyo, al que solo visitan familiares y fans.

Sin embargo, el actor no cierra la puerta a volver a ponerse delante de una cámara para interpretar a algún personaje. "No doy por hecho el no volver. Lo echo de menos, claro que lo echo de menos. Hablar con Alberto, con Laura, los directores... Estoy seguro que contarían conmigo", dijo Arroyo, que también trabajó con Alberto Caballero y Laura Caballero en 'Aquí no hay quien viva'.