Han pasado cuatro años desde que decidiese abandonar el nido para seguir creciendo como actor, pero Ricardo Gómez continúa ligado indirectamente a 'Cuéntame cómo pasó'. Tan unido que en el último capítulo emitido, titulado "Nuestro ayer", Carlos Alcántara volvió a ser el protagonista de la ficción de Grupo Ganga. Y como si los astros se hubiesen alineado, tras la emisión en La 1, el viernes saltó la noticia del posible final de la serie, coincidiendo con la rueda de prensa del nuevo proyecto del madrileño, 'La Ruta'.

FormulaTV aprovechó la visita al rodaje de esta producción de Atresplayer Premium para hablar con Ricardo Gómez sobre las últimas novedades relacionadas con 'Cuéntame'. El intérprete de Carlos Alcántara, tan encantador y profesional como siempre, no tuvo problema alguno en hablar de forma positiva y cariñosa de un proyecto tan importante en su carrera profesional.

La familia Alcántara, en 'Cuéntame cómo pasó'

"Es complicado que me siente mal algo que tenga que ver con 'Cuéntame'", asegura en relación a la utilización de un doble suyo para recuperar al personaje en el episodio 399. "Yo no soy dueño de Carlos Alcántara y ellos tienen que hacer lo que consideren", añade. Si Grupo Ganga considera que el personaje debe seguir apareciendo, no piensa que él pueda cuestionarlo: "¿Quién soy yo para decir nada?". "Creo que no tengo ni voz ni voto para opinar sobre 'Cuéntame'", afirma con humildad al ser preguntado por el divorcio de Carlos y Karina en la línea temporal de 2020.

Abierto a su regreso para el final de 'Cuéntame'

Más allá de la reaparición de su personaje, 'Cuéntame cómo pasó' es noticia por su posible cercano final con una tv movie o una temporada corta, según publicó Bluper. Una decisión que el actor considera "positiva para el proyecto". "Toda creación artística cobra sentido cuando se cierra. Yo sentí eso con 'Cuéntame'. Y creo que le vendrá bien terminar, aunque ahora pueda dar pena", explica Gómez. Y, como ya comentó en anteriores entrevistas, está abierto a participar en el posible final de la ficción de TVE si le invitan a hacerlo: "Carlos Alcántara me lo ha dado todo y estaría encantado de reencontrarme con el personaje de cara a un homenaje".